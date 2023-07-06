Во Франции водитель впал в кому после ранения в голову полицейским снарядом

Во Франции мужчина впал в кому после ранения полицейским снарядом

Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images

На северо-востоке Франции в коммуне Мон-Сен-Мартен мужчина впал в кому после попадания боеприпаса полицейского спецназа в голову, сообщает радиостанция Franceinfo.

Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 июня, когда 25-летний Эмен поехал с друзьями на заправку. В него выстрелили снарядом, который называется бинбэг — это мешочек с твердыми шариками, используемый в качестве снаряда нелетального действия. Подобные снаряды использует подразделение французской полиции RAID.

Сотрудники этого подразделения рассказывали, что они на протяжении нескольких часов подвергались обстрелам фейерверками и получали удары камнями от погромщиков в районе.

BFMTV сообщает, что следователи расследуют обстоятельства, при которых молодой человек мог получить травму. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленного насилия со стороны лица, обладающего государственными полномочиями».

Во Франции с 28 июня идут беспорядки. Они начались после того, как в пригороде Парижа Нантере полицейский убил 17-летнего Наэля М. из алжирско-марокканской семьи. Подросток находился за рулем автомобиля, ехавшего по выделенной полосе на большой скорости, и не остановился по требованию полиции. Полицейского обвинили в непредумышленном убийстве и заключили под стражу.

По данным Минюста страны, за шесть дней были задержаны 3625 человек. 380 участников беспорядков заключили под стражу.