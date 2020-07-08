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Пандемия коронавируса ,  
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Казахстан объявил 13 июля национальным днем траура по жертвам COVID-19

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В Казахстане 13 июля объявлено национальным днем траура по погибшим от коронавируса. Об этом в телеобращении объявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.

«Мной принято решение объявить 13 июля Днем национального траура по казахстанцам, которые стали жертвами пандемии. Уверен, что каждый из нас, где бы ни находился в этот день, почтит память ушедших», — сказал он.

Токаев признал, что в стране началась вторая волна распространения инфекции. Ответственность за это он возложил на чиновников. «К сожалению, из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных ошибок бывшего руководства Минздрава, нерасторопности акимов мы имеем дело фактически со второй волной коронавируса вкупе с резким ростом заболевания пневмонией», — заявил Токаев.

Из-за сложившейся ситуации в Казахстане вновь вводятся карантинные меры.

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Политика
Фото: Павел Михеев / Reuters

Материал дополняется.

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