Полицейский обжалует приговор по стрельбе на Рочдельской из-за оружия

Денис Ромашкин (в центре) (Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»)

Полицейский Денис Ромашкин, осужденный за то, что он «не осуществлял контроль» за действиями полиции во время перестрелки на Рочдельской улице, обжаловал приговор в Верховном суде. Об этом он рассказал РБК.

В кассационной жалобе, поданной в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда (копия есть у РБК), говорится, что Ромашкин считает решение суда «незаконным, необоснованным и подлежащим отмене».

В декабре 2017 года Денис Ромашкин был приговорен Пресненским судом Москвы за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями). Он получил четыре года колонии общего режима, оперативник Ильдар Шакиров — три с половиной года, а участковый Ринат Зиннатулин — два года.

В приговоре суда было отмечено, что на момент перестрелки Ромашкин выполнял обязанности начальника уголовного розыска ОВД «Пресненский». «Мой подзащитный не замещал начальника уголовного розыска: тот уже вышел с больничного и выполнял свои обязанности», — заявила РБК адвокат Валерия Макарова. «Меня обвинили в том, что я не воспользовался табельным оружием, когда началась стрельба. В официальном ответе из ОВД «Пресненский» говорится, что оружие не было за мной закреплено», — заявил бывший полицейский РБК.

Денису Ромашкину также вменили в вину, что он не включал спецсигналы служебного автомобиля. «Я включил сигнал, который не сработал, и в показаниях сотрудников отдела полиции говорится, что спецсигналы на автомашине были неисправны», — сообщает бывший сотрудник полиции. В момент инцидента я не был при исполнении, у меня не было при себе ни оружия, ни бронежилета, рассказал Ромашкин. «Перестрелка длилась две минуты, и за это время в нашу сторону было сделано 50 выстрелов», — добавил он.