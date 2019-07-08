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Дело Шакро ,  
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Полицейский обжалует приговор по стрельбе на Рочдельской из-за оружия
Денис Ромашкин (в центре) (Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»)

Полицейский Денис Ромашкин, осужденный за то, что он «не осуществлял контроль» за действиями полиции во время перестрелки на Рочдельской улице, обжаловал приговор в Верховном суде. Об этом он рассказал РБК.

В кассационной жалобе, поданной в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда (копия есть у РБК), говорится, что Ромашкин считает решение суда «незаконным, необоснованным и подлежащим отмене».

В декабре 2017 года Денис Ромашкин был приговорен Пресненским судом Москвы за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями). Он получил четыре года колонии общего режима, оперативник Ильдар Шакиров — три с половиной года, а участковый Ринат Зиннатулин — два года.

В приговоре суда было отмечено, что на момент перестрелки Ромашкин выполнял обязанности начальника уголовного розыска ОВД «Пресненский». «Мой подзащитный не замещал начальника уголовного розыска: тот уже вышел с больничного и выполнял свои обязанности», — заявила РБК адвокат Валерия Макарова. «Меня обвинили в том, что я не воспользовался табельным оружием, когда началась стрельба. В официальном ответе из ОВД «Пресненский» говорится, что оружие не было за мной закреплено», — заявил бывший полицейский РБК.

Денису Ромашкину также вменили в вину, что он не включал спецсигналы служебного автомобиля. «Я включил сигнал, который не сработал, и в показаниях сотрудников отдела полиции говорится, что спецсигналы на автомашине были неисправны», — сообщает бывший сотрудник полиции. В момент инцидента я не был при исполнении, у меня не было при себе ни оружия, ни бронежилета, рассказал Ромашкин. «Перестрелка длилась две минуты, и за это время в нашу сторону было сделано 50 выстрелов», — добавил он.

По версии следствия, в декабре 2015 года во время перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице Ромашкин «не осуществил контроль». Причиной перестрелки стал конфликт между владелицей ресторана Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой. Мисикова была уверена, что ресторатор не заплатила ей 8 млн руб., а Ким утверждала, что дизайнер не выполнила условий договора.

Для разрешения конфликта на Рочдельскую приехали Андрей Кочуйков (Итальянец), подручный криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), и его приятели. Они потребовали с Жанны Ким погасить долг. Для защиты своих интересов ресторатор позвала экс-полковника КГБ, адвоката Эдуарда Буданцева. Переговоры закончились перестрелкой, в результате которой Буданцев застрелил двух подельников Итальянца.

По версии следствия, в полицию поступил сигнал от владелицы Elements, которая сообщила о «попытке незаконного завладения денежными средствами с применением насилия». По утверждению следователей, полицейские уехали с места инцидента и тем самым «совершили злоупотребление полномочиями в форме бездействия».

После перестрелки на Рочдельской под стражей оказались высокопоставленные сотрудники Следственного комитета. В 2016 году следствие не стало ходатайствовать о продлении ареста Андрея Кочуйкова и его подельника. По версии следствия ФСБ, за это сотрудники СКР получили взятку в размере $1 млн от приближенных Шакро Молодого.

Никулинский суд Москвы приговорил «вора в законе» Захария Калашова к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима по делу о двух эпизодах вымогательства. Ближайшие подручные Калашова Кочуйков и Батыр Бекмурадов получили восемь лет десять месяцев и девять лет четыре месяца строгого режима соответственно. Также на различные сроки — от семи лет четырех месяцев до восьми лет четырех месяцев — осуждены еще девять членов банды Шакро.

Теги: дело Шакро, ГСУ СКР, Приговор
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