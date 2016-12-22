Мосгорсуд утвердил приговор Шакро Молодому

Мосгорсуд на заседании признал законным приговор, вынесенный ранее по делу о вымогательстве против криминального авторитета Захария Калашова, более известного как Шакро Молодой. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение суда первой инстанции признать законным, жалобу защиты оставить без удовлетворения», — сказал судья. «РИА Новости» уточняет, что во время оглашения решения Калашов демонстративно разгадывал кроссворд.

В конце марта Никулинский суд Москвы приговорил Калашова к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима по двум эпизодам вымогательства:

у владелицы кафе Elements на Родчельской улице в Москве Жанны Ким он вымогал 8 млн руб.;

у директора «Норднефтьгаза» Льва Гарамова — 10 млн руб.

Судья тогда отметил, что после смерти в 2013 году криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан) Шакро объединил под своим покровительством профессиональных преступников.

​Ближайшего соратника Калашова Андрея Кочуйкова, известного по прозвищу Итальянец, суд отправил в колонию на восемь лет и десять месяцев. Остальные фигуранты дела (12 человек) получили от семи до девяти лет колонии. Все они во главе с Шакро, а также силовиками стали фигурантами одного из самых громких процессов о коррупции в стране.