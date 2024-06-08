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Директор Театра сатиры Игорь Берлин покинет пост

Берлин был назначен на эту должность в феврале 2023 года. Ранее власти Москвы сообщили, что худруком Театра сатиры станет народный артист России и депутат Московской городской думы Герасимов
Игорь Берлин
Игорь Берлин (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Директор Московского академического театра сатиры Игорь Берлин покидает свой пост, сообщили РБК в пресс-службе учреждения. Его место займет Павел Нестратов, который с 2012 года занимает должность директора Московского государственного музыкального театра пластического балета «Новый балет», согласно информации портала Theatre-museum.

Глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин сообщил ТАСС, что ведомство рассматривает возможное сотрудничество с Берлиным «уже в другом статусе».

Берлин получил юридическое образование в Юридическом институте МВД и экономическое образование в РАНХиГС. Берлин более 20 лет работал на руководящих должностях, в том числе и в управлении театральными и концертными организациями Москвы. Он был назначен на пост директора Театра сатиры в феврале 2023 года.

Новый худрук Театра сатиры заявил о необходимости вернуться к истокам
Общество

Накануне столичный департамент культуры сообщил, что худруком театра сатиры станет народный артист России и депутат Московской городской думы Евгений Герасимов. По его словам, театр должен «вернуться к истокам», «к тем спектаклям, которые сделали и сформировали особый стиль этого театра, который был не похож ни на один другой», когда работали художественные руководители Александр Ширвиндт и Валентин Плучек. С октября 2021 года худруком был Сергей Газаров.

Также накануне стало известно, что новым директором «Современника» станет Владимир Машков. Он будет совмещать этот пост с должностью художественного руководителя «Табакерки».

Худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов теперь одновременно будет художественным руководителем в Театре Романа Виктюка. С 2022 года худрука там не было.

Машков стал директором «Современника»
Общество
Владимир Машков

Фурсин говорил, что власти столицы доверяют «управление известными, значимыми для Москвы театрами людям, которые уже показали себя как успешные руководители и творческие лидеры».

4 июня актер и режиссер Алексей Франдетти заявил, что уходит с должности главного режиссера театра «Ленком Марка Захарова». Он отметил, что его дальнейшая деятельность будет связана с Театром эстрады, который возглавляет Геннадий Хазанов.

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