Директор Театра сатиры Игорь Берлин покинет пост

Берлин был назначен на эту должность в феврале 2023 года. Ранее власти Москвы сообщили, что худруком Театра сатиры станет народный артист России и депутат Московской городской думы Герасимов

Игорь Берлин (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Директор Московского академического театра сатиры Игорь Берлин покидает свой пост, сообщили РБК в пресс-службе учреждения. Его место займет Павел Нестратов, который с 2012 года занимает должность директора Московского государственного музыкального театра пластического балета «Новый балет», согласно информации портала Theatre-museum.

Глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин сообщил ТАСС, что ведомство рассматривает возможное сотрудничество с Берлиным «уже в другом статусе».

Берлин получил юридическое образование в Юридическом институте МВД и экономическое образование в РАНХиГС. Берлин более 20 лет работал на руководящих должностях, в том числе и в управлении театральными и концертными организациями Москвы. Он был назначен на пост директора Театра сатиры в феврале 2023 года.

Накануне столичный департамент культуры сообщил, что худруком театра сатиры станет народный артист России и депутат Московской городской думы Евгений Герасимов. По его словам, театр должен «вернуться к истокам», «к тем спектаклям, которые сделали и сформировали особый стиль этого театра, который был не похож ни на один другой», когда работали художественные руководители Александр Ширвиндт и Валентин Плучек. С октября 2021 года худруком был Сергей Газаров.

Также накануне стало известно, что новым директором «Современника» станет Владимир Машков. Он будет совмещать этот пост с должностью художественного руководителя «Табакерки».

Худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов теперь одновременно будет художественным руководителем в Театре Романа Виктюка. С 2022 года худрука там не было.

Фурсин говорил, что власти столицы доверяют «управление известными, значимыми для Москвы театрами людям, которые уже показали себя как успешные руководители и творческие лидеры».

4 июня актер и режиссер Алексей Франдетти заявил, что уходит с должности главного режиссера театра «Ленком Марка Захарова». Он отметил, что его дальнейшая деятельность будет связана с Театром эстрады, который возглавляет Геннадий Хазанов.