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Главный режиссер «Ленкома» объявил об уходе с должности

Главный режиссер «Ленкома» Алексей Франдетти объявил об уходе с должности
Франдетти стал главным режиссером «Ленкома» в июле 2022 года, также он сотрудничал с «Гоголь-центром». Он рассказал, что его дальнейшая деятельность будет связана с Театром эстрады
Алексей Франдетти
Алексей Франдетти (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Актер и режиссер Алексей Франдетти уходит с должности главного режиссера театра «Ленком Марка Захарова». Его слова приводит газета «Известия».

«Как главный режиссер этот театр я покидаю», — сказал он. Франдетти уточнил, что уйдет после завершения сезона. Он стал главным режиссером «Ленкома» в июле 2022 года.

Франдетти отметил, что дальнейшая его деятельность будет связана с Театром Эстрады, который возглавляет Геннадий Хазанов.

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Алексей Франдетти окончил Ташкентскую высшую школу национального танца и хореографии, занимался в театральной студии под руководством Марка Вайля при театре «Ильхом». Он дебютировал как актер в театре «Московская оперетта».

Франдетти поставил, в частности, спектакли «Пробуждение весны» совместно с режиссером Кириллом Серебренниковым в «Гоголь-центре», «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» в Театре на Таганке, а также «В джазе только девушки» в Театре имени Е. Вахтангова. В «Ленкоме» он поставил спектакль «Маршрут построен». Всего он поставил более 20 мюзиклов.

Франдетти был трижды удостоен премии «Золотая маска» как режиссер-постановщик: за спектакль «Рождество О. Генри» в Театре им. А.С. Пушкина в 2016 году, за спектакль «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» в Театре на Таганке в 2018 году и за спектакль «Стиляги» в Театре Наций в 2020 году.

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Алексей Франдетти Ленком режиссер театр отставки и назначения Театр Эстрады Москва
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