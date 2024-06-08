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Новый худрук Театра сатиры заявил о необходимости вернуться к истокам

Герасимов: Театру сатиры необходима перезагрузка — нужно вернуться к истокам

Театру сатиры необходима перезагрузка, он должен вернуться к сформировавшим его особый стиль спектаклям, заявил «РИА Новости» художественный руководитель Московского академического театра сатиры и Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов.

По его мнению, театр должен «вернуться к истокам» — к тому, что делали его бывшие художественные руководители Александр Ширвиндт и Валентин Плучек, «к тем спектаклям, которые сделали и сформировали особый стиль этого театра, который был не похож ни на один другой». Речь также идет о стиле, сформированном артистами, выступавшими на сцене Театра сатиры, в числе которых были Андрей Миронов, Анатолий Папанов и другие.

«Мне кажется, нужно двигаться в этом направлении», — сказал Герасимов.

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С 2000 года Театр сатиры возглавлял Александр Ширвиндт. В октябре 2021 года он стал президентом театра, а на посту худрука его сменил Сергей Газаров, худрук театра «Прогресс сцена Армена Джигарханяна». В декабре того же года «Прогресс сцену» Джигарханяна и Театр сатиры объединили.

Герасимова назначили на место Газарова 7 июня. С 2022 года он также руководит Театром на Малой Ордынке (бывший театр Луны). С декабря 2001 года является депутатом Мосгордумы от фракции «Единая Россия», руководит комиссией по культуре и массовым коммуникациям.

Валентин Плучек возглавлял театр с 1957 по 2000 год. При нем в театр были приняты такие актеры, как Михаил Державин, Юрий Васильев, Нина Корниенко, Наталья Селезнева, Валентина Шарыкина и Алена Яковлева.

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