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Машков стал директором «Современника»

Машков стал директором «Современника», а Богомолов возглавил Театр Виктюка
Машков будет совмещать этот пост с должностью художественного руководителя «Табакерки». Герасимов станет худруком Театра сатиры, а Богомолов — Театра Романа Виктюка
Владимир Машков
Владимир Машков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Новым директором «Современника» станет Владимир Машков, сообщается на сайте мэра Москвы. При этом он сохранит пост художественного руководителя в Московском театре Олега Табакова. С 2022 года директором «Современника» был Юрий Кравец.

«Работа в «Современнике» для меня — большая ответственность, личная ответственность перед Галиной Борисовной [Волчек]. Несмотря на уход, она навсегда в моей жизни, поэтому я буду делать все для того, чтобы ее дело продолжалось», — сказал Машков.

Кадровые и структурные изменения проведены еще в нескольких театрах, подведомственных московскому департаменту культуры.

  • Художественным руководителем Московского академического театра сатиры назначен Евгений Герасимов, эту должность он будет совмещать с постом худрука в Театре на Малой Ордынке. До сегодняшнего дня Театром сатиры руководил Сергей Газаров.
  • Худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов теперь одновременно будет художественным руководителем в Театре Романа Виктюка (с 2022 года худрука там не было).
  • Московский театр кукол объединяется с Московским открытым театром кукол.
  • К Московскому еврейскому театру «Шалом» присоединена сцена на Новослободской бывшего Центра имени Всеволода Мейерхольда.

Столичные власти объясняют изменения стремлением сделать управление театрами «более эффективным». «Мы доверяем управление известными, значимыми для Москвы театрами людям, которые уже показали себя как успешные руководители и творческие лидеры. Они значительно повысили популярность своих театров среди зрителей, обогатили их репертуар достойными спектаклями», — сказал глава депкульта Алексей Фурсин.

Машков — народный артист России, он стал худруком «Табакерки» в 2018 году. В декабре 2023-го он возглавил Союз театральных деятелей. Актер был единственным кандидатом, остальные претенденты взяли самоотвод.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
«Современник» Владимир Машков Константин Богомолов Театр на Малой Бронной
Владимир Машков фото

Владимир Машков

актер, режиссер
27 ноября 1963 года
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