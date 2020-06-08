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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Прокуратура Нидерландов рассмотрела несколько сценариев крушения MH17

Прокуратура Нидерландов изучила различные сценарии крушения малайзийского Boeing. В том числе ведомство рассмотрело разные места запуска ракеты из ЗРК «Бук» — как с территории России, так и Украины, заявила прокурор Деди Вуи-А-Цой
Фото: Максим Змеев / Reuters
Фото: Максим Змеев / Reuters

Голландская прокуратура расследовала несколько возможных сценариев развития событий, которые привели к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом заявила в понедельник на слушаниях прокурор Деди Вуи-А-Цой, сообщили австралийский и голландский журналисты Марти Силк и Герт-Ян Деннекамп.

По словам Вуи-а-Цой, прокуратура рассмотрела четыре различных сценария. Это взрыв на борту, атака истребителя, использование ракеты «земля — воздух» или из зенитно-ракетного комплекса «Бук». В рамках последнего сценария ведомство изучило разные места запуска ракеты и возможное использование установки, принадлежащей или России, или Украине.

Данные расследования передадут судьям, пишет украинское издание «Капитал». Также прокуратура планирует сообщить, как следствие выявило подозреваемых, выяснили их роли и какие препятствия существуют на пути расследования.

Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17
Общество
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение над Донецкой областью в июле 2014 года. Погибли 298 человек, на борту находились граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании и других стран. Расследовательская группа The Bellingcat заявила, что самолет сбили из ЗРК «Бук», который транспортировали из 53-й зенитной ракетной бригады в Курске. Она вычислила ракетный комплекс по фотографии, которая была сделана до его перемещения, как утверждают расследователи, из России.

Суд по делу о крушении самолета над Донбассом начался 9 марта. Международная расследовательская группа JIT полагает, что к катастрофе причастны трое россиян, в том числе бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков). По версии следствия, он, экс-глава военной разведки ДНР Сергей Дубинский, его заместитель Олег Пулатов и еще один подчиненный Дубинского Леонид Харченко ответственны за переброску ЗРК «Бук» из России в Донбасс.

Россия заявила, что не участвует в конфликте на востоке Украины, а также отрицает свою причастность к катастрофе Boeing. Президент Владимир Путин в мае 2018 года отметил, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования JIT, так как Россия в нем не участвует.

Автор: Виктория Полякова
Теги: MH17, ДНР
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