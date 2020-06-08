Прокуратура Нидерландов рассмотрела несколько сценариев крушения MH17

Прокуратура Нидерландов изучила различные сценарии крушения малайзийского Boeing. В том числе ведомство рассмотрело разные места запуска ракеты из ЗРК «Бук» — как с территории России, так и Украины, заявила прокурор Деди Вуи-А-Цой

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Голландская прокуратура расследовала несколько возможных сценариев развития событий, которые привели к крушению Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом заявила в понедельник на слушаниях прокурор Деди Вуи-А-Цой, сообщили австралийский и голландский журналисты Марти Силк и Герт-Ян Деннекамп.

По словам Вуи-а-Цой, прокуратура рассмотрела четыре различных сценария. Это взрыв на борту, атака истребителя, использование ракеты «земля — воздух» или из зенитно-ракетного комплекса «Бук». В рамках последнего сценария ведомство изучило разные места запуска ракеты и возможное использование установки, принадлежащей или России, или Украине.

Данные расследования передадут судьям, пишет украинское издание «Капитал». Также прокуратура планирует сообщить, как следствие выявило подозреваемых, выяснили их роли и какие препятствия существуют на пути расследования.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение над Донецкой областью в июле 2014 года. Погибли 298 человек, на борту находились граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании и других стран. Расследовательская группа The Bellingcat заявила, что самолет сбили из ЗРК «Бук», который транспортировали из 53-й зенитной ракетной бригады в Курске. Она вычислила ракетный комплекс по фотографии, которая была сделана до его перемещения, как утверждают расследователи, из России.