Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17

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В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.

Bonanza Media — портал, который основали бывшая корреспондентка RT Яна Ерлашова и голландский журналист Макс Ван дер Верфф. В 2019 году к пятилетию авиакатастрофы они выпустили фильм, посвященный расследованию крушения. Полиция Австралии подтверждала подлинность части документов, опубликованных на этом портале.

«Слышу: военные, два военных и один тяжело работающий. Тяжело работал, видно, гражданский, и два военных. Первый хлопок — самолет ушел на юг, второй хлопок — и на север самолет пошел, в сторону Днепра», — рассказывает в ролике житель поселка Рассыпное Александр.

На уточнение, видел ли он самолеты, местный житель ответил отрицательно, добавив, что они были за облаками. На вопрос, слышал ли он звук ракеты, он также сказал: «Нет, этого я не слышал». Местный житель также рассказал, что немецкий корреспондент говорил ему о «Буке» (международная расследовательская группа JIT считает, что MH17 был сбит из ЗРК «Бук»). «Ну какой «Бук»? Откуда «Бук». Два самолета, это я слышал. Не видел, но слышал», — добавил он. На вопрос о том, что сказал немецкий журналист, когда услышал версию про самолеты, житель поселка сообщил, что тот заявил: «Не может быть такого».

Другой мужчина по имени Роман — житель села Ольховчик — рассказал, что ему «видно было истребитель, как он уходил на западную сторону». «Самого пассажирского я не видел. Видно, высота была большая. Гул слышен был, потом хлопки. И истребитель на западную сторону пошел. Вспышки, взрыва я не видел. Я звук слышал, хлопки», — сообщил он.