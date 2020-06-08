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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.

Bonanza Media — портал, который основали бывшая корреспондентка RT Яна Ерлашова и голландский журналист Макс Ван дер Верфф. В 2019 году к пятилетию авиакатастрофы они выпустили фильм, посвященный расследованию крушения. Полиция Австралии подтверждала подлинность части документов, опубликованных на этом портале.

«Слышу: военные, два военных и один тяжело работающий. Тяжело работал, видно, гражданский, и два военных. Первый хлопок — самолет ушел на юг, второй хлопок — и на север самолет пошел, в сторону Днепра», — рассказывает в ролике житель поселка Рассыпное Александр.

На уточнение, видел ли он самолеты, местный житель ответил отрицательно, добавив, что они были за облаками. На вопрос, слышал ли он звук ракеты, он также сказал: «Нет, этого я не слышал». Местный житель также рассказал, что немецкий корреспондент говорил ему о «Буке» (международная расследовательская группа JIT считает, что MH17 был сбит из ЗРК «Бук»). «Ну какой «Бук»? Откуда «Бук». Два самолета, это я слышал. Не видел, но слышал», — добавил он. На вопрос о том, что сказал немецкий журналист, когда услышал версию про самолеты, житель поселка сообщил, что тот заявил: «Не может быть такого».

Другой мужчина по имени Роман — житель села Ольховчик — рассказал, что ему «видно было истребитель, как он уходил на западную сторону». «Самого пассажирского я не видел. Видно, высота была большая. Гул слышен был, потом хлопки. И истребитель на западную сторону пошел. Вспышки, взрыва я не видел. Я звук слышал, хлопки», — сообщил он.

РБК направил запрос в пресс-службу прокуратуры Нидерландов.

В марте 2020 года на платформе был опубликован протокол встречи оперативного штаба JIT (в нее входят Австралия, Бельгия, Нидерланды, Малайзия и Украина). В этом документе говорилось, что представители нидерландской прокуратуры «подняли вопрос о нарушении суверенитета России путем выхода на свидетелей, которые, скорее всего, проживают в РФ, без информирования об этом российских властей». Бельгийская сторона утверждала, что «не видит в этом никакой проблемы», украинский представитель соглашался, собираясь, однако, сначала посоветоваться с руководством. Прокуратура Австралии отказалась комментировать публикацию.

Суд по делу о крушении самолета над Донбассом начался 9 марта 2020 года. JIT считает, что к катастрофе причастны трое россиян, включая бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова). Следствие утверждает, что он, бывший глава военной разведки ДНР Сергей Дубинский, его заместитель Олег Пулатов и еще один подчиненный Дубинского — Леонид Харченко ответственны за переброску зенитно-ракетного комплекса «Бук» из России в Донбасс.

Позиция России заключается в том, что страна не является участницей конфликта на востоке Украины и что она не причастна к катастрофе Boeing. Президент Владимир Путин в мае 2018 года говорил, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования JIT, поскольку Россия в нем не участвует. «Мы не принимаем в нем участия, а аргументы, которые мы предлагаем, чтобы они были учтены в ходе расследования, не принимаются той комиссией, которая это расследование ведет», — сказал президент.

Теги: MH17, авиакатстрофа
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