Обороты салонов красоты в Подмосковье после открытия выросли в 35 раз

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За первые дни после отмены главных карантинных ограничений в Московской области оборот салонов красоты вырос по сравнению с апрелем в 35 раз. Транзакционную активность жителей региона проанализировали в банке ВТБ.

Замер сделан по сравнению с началом апреля, когда власти ввели жесткие меры изоляции в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

Открыть салоны красоты подмосковные власти разрешили с 3 июня. Несмотря на высокую активность посещения салонов после открытия, их оборот еще не достиг докарантинного уровня. По сравнению с первой неделей февраля посетители салонов оставили в них в начале июня на 70% меньше денег. Однако размер среднего чека при этом почти восстановился: он составил 2400 руб., что всего на 5% ниже, чем было до пандемии.

«Столь резкий рост оборотов в салонах красоты объясняется несколькими причинами. Во-первых, свою роль сыграл отложенный спрос, ведь за последние два месяца посещение тех же парикмахерских стало для многих горожан по-настоящему долгожданным событием. Во-вторых, их открытие совпало с началом летнего сезона, когда количество и объем трат в салонах возрастает. Кроме того, вполне возможно, что услугами подмосковных салонов красоты поспешили воспользоваться многие жители столицы, где ограничения на их работу пока еще действуют», — отметил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.