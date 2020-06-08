Обороты салонов красоты в Подмосковье после открытия выросли в 35 раз

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 68,31 (-0,32) Quote, 13:45
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 77,19 (-0,78) Quote, 13:45
Рейтинг Бориса Джонсона достиг рекордно низкой отметки за время эпидемии Политика, 18:17 Как снять красивый ролик на смартфон: универсальная пошаговая инструкция РБК Стиль и Huawei, 18:14 «Россия готова к туристическому сезону». Где потратить криптовалюту Крипто, 18:12 Путин поручил увеличить пособие по безработице Общество, 18:12 Bild узнала о решении чемпиона мира расторгнуть договор с «Локомотивом» Спорт, 18:10 VIP-болельщики получили шанс обойти ограничения на посещение стадионов Спорт, 18:07 Уральские строители попросили Мишустина запустить ипотеку под 1% Недвижимость, 18:05 Московские суды вернутся в прежний режим работы с 9 июня Общество, 18:04 Власти назвали необходимые для выезда за рубеж документы Общество, 17:58 Минкультуры начало подготовку музеев и театров к открытию Общество, 17:58 Как COVID-19 обнажил главную проблему цифровой трансформации бизнеса Pro, 17:55 Цены нефти Brent упала до $40 за баррель Quote, 17:55 Обороты салонов красоты в Подмосковье после открытия выросли в 35 раз Общество, 17:54 НКР присвоило ГК «Самолет» рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом Кредитные рейтинги, 17:45
Пандемия коронавируса ,  
0 

Обороты салонов красоты в Подмосковье после открытия выросли в 35 раз

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

За первые дни после отмены главных карантинных ограничений в Московской области оборот салонов красоты вырос по сравнению с апрелем в 35 раз. Транзакционную активность жителей региона проанализировали в банке ВТБ.

Замер сделан по сравнению с началом апреля, когда власти ввели жесткие меры изоляции в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2.

Открыть салоны красоты подмосковные власти разрешили с 3 июня. Несмотря на высокую активность посещения салонов после открытия, их оборот еще не достиг докарантинного уровня. По сравнению с первой неделей февраля посетители салонов оставили в них в начале июня на 70% меньше денег. Однако размер среднего чека при этом почти восстановился: он составил 2400 руб., что всего на 5% ниже, чем было до пандемии.

«Столь резкий рост оборотов в салонах красоты объясняется несколькими причинами. Во-первых, свою роль сыграл отложенный спрос, ведь за последние два месяца посещение тех же парикмахерских стало для многих горожан по-настоящему долгожданным событием. Во-вторых, их открытие совпало с началом летнего сезона, когда количество и объем трат в салонах возрастает. Кроме того, вполне возможно, что услугами подмосковных салонов красоты поспешили воспользоваться многие жители столицы, где ограничения на их работу пока еще действуют», — отметил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны
Общество
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: расходы, карантин, коронавирус
Материалы по теме
Собянин назвал дату начала работы салонов красоты в Москве
Общество
Власти Подмосковья уточнили детали открытия салонов красоты и саун
Общество
В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter