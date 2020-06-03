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Власти Подмосковья уточнили детали открытия салонов красоты и саун

С 3 июня в Московской области смогут начать работать салоны красоты, парикмахерские и бани определенной площади, а также с отдельным входом. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Разин напомнил, что со среды разрешено возобновить работу некоторым предприятиям сферы услуг: салонам красоты, парикмахерским, косметическим и СПА-салонам, массажным салонам, соляриям, саунам, баням.

По его словам, обязательным условием для начала деятельности после смягчения ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса, является площадь предприятия до 400 кв. м и отдельный вход для клиентов с улицы.

Воробьев допустил открытие ТЦ на следующем этапе снятия ограничений
Общество
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

При этом работать все эти организации должны в соответствии с новым отраслевым стандартом, разработанным Роспотребнадзором. О своей готовности к возобновлению деятельности владельцы предприятий обязаны сообщить в в подмосковный Минсельхозпрод и администрацию муниципального образования.

Ранее в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, разрешающее открыться организациям из сферы услуг с 3 июня.

По словам Воробьева, на следующем этапе смягчения ограничений смогут открыться торговые центры. Министр культуры Подмосковья Елена Харламова не исключила, что также возобновят работу музеи и Дома культуры. Кроме того, с 1 июня в регионе открылись для посещения прихожанами храмы.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Московская область, карантин, сфера услуг
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В Подмосковье откроются для посещения религиозные организации
Общество
В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны
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