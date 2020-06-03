Власти Подмосковья уточнили детали открытия салонов красоты и саун

С 3 июня в Московской области смогут начать работать салоны красоты, парикмахерские и бани определенной площади, а также с отдельным входом. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Разин напомнил, что со среды разрешено возобновить работу некоторым предприятиям сферы услуг: салонам красоты, парикмахерским, косметическим и СПА-салонам, массажным салонам, соляриям, саунам, баням.

По его словам, обязательным условием для начала деятельности после смягчения ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса, является площадь предприятия до 400 кв. м и отдельный вход для клиентов с улицы.

При этом работать все эти организации должны в соответствии с новым отраслевым стандартом, разработанным Роспотребнадзором. О своей готовности к возобновлению деятельности владельцы предприятий обязаны сообщить в в подмосковный Минсельхозпрод и администрацию муниципального образования.