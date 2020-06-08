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Протесты в США ,  
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Неизвестный въехал в толпу протестующих в Сиэтле

Полиция задержала вооруженного мужчину, который въехал в толпу на машине, открыв стрельбу. В результате пострадал 27-летний человек, его передали медикам. Других раненых полицейские не обнаружили
Фото: Lindsey Wasson / Reuters
Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Правоохранительные органы американского города Сиэтл (штат Вашингтон) задержали подозреваемого после того, как мужчина въехал в толпу людей на пересечении 11-й авеню и Пайн-стрит. Об этом сообщается в Twitter местной полиции.

Ранее пожарным Сиэтла поступил вызов о том, что человек на пересечении этих улиц получил огнестрельное ранение.

Как пишет Seattle Times, мужчина на машине въехал в группу протестующих в Сиэтле (акции в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими). На ходу он выстрелил в человека, затем остановился и вышел из машины. После этого он был задержан.

Полиция указывает, что у задержанного обнаружили пистолет. Пожарный департамент доставил пострадавшего в больницу. Правоохранительные органы осмотрели окрестности, но не обнаружили других раненых.

Пожарный департамент сообщает, что пострадавшему 27 лет. Журналист The New York Times Майк Бэйкер опубликовал видео с раненным в результате инцидента афроамериканцем, которого сопровождают врачи.

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Флойда задержали 25 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота). Афроамериканца заподозрили в попытке расплатиться фальшивыми деньгами в магазине. При задержании несколько полицейских повалили Флойда на землю, один из них держал колено на его шее. Мужчина неоднократно повторял, что не может дышать, и просил отпустить его. Он потерял сознание и был госпитализирован, а через несколько часов умер в больнице.

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Протесты, перетекшие затем в погромы, поджоги и столкновения с полицией, начались в Миннеаполисе, а затем перекинулись на другие города и штаты США, а также другие страны. Задерживавших Флойда полицейских уволили. Бывшего офицера Дерека Шовена, который надавил коленом ему на горло, обвинили в непреднамеренном убийстве и нападении. Ему может грозить как минимум до 40 лет заключения. Его коллег обвинили в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: США, протесты
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