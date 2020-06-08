Неизвестный въехал в толпу протестующих в Сиэтле

Полиция задержала вооруженного мужчину, который въехал в толпу на машине, открыв стрельбу. В результате пострадал 27-летний человек, его передали медикам. Других раненых полицейские не обнаружили

Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Правоохранительные органы американского города Сиэтл (штат Вашингтон) задержали подозреваемого после того, как мужчина въехал в толпу людей на пересечении 11-й авеню и Пайн-стрит. Об этом сообщается в Twitter местной полиции.

Ранее пожарным Сиэтла поступил вызов о том, что человек на пересечении этих улиц получил огнестрельное ранение.

Как пишет Seattle Times, мужчина на машине въехал в группу протестующих в Сиэтле (акции в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими). На ходу он выстрелил в человека, затем остановился и вышел из машины. После этого он был задержан.

Полиция указывает, что у задержанного обнаружили пистолет. Пожарный департамент доставил пострадавшего в больницу. Правоохранительные органы осмотрели окрестности, но не обнаружили других раненых.