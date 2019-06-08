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ПМЭФ-2019 ,  
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Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100
По словам вице-премьера, к катастрофе SSJ100 в Шереметьево привела совокупность факторов. Однако претензий конкретно к самолету нет, и ОАК нужно работать над снижением себестоимости его производства, считает он
Юрий Борисов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета. Об этом он сказал на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент РБК.

«По моей информации, претензий к самолету как к техническому средству нет, и даже попадание в него молнии не привело к необратимым последствиям. Это совокупность факторов, в том числе и человеческих», — сказал он. Борисов отметил, что не хочет делать предварительных выводов о причинах катастрофы, так как этим занимается комиссия.

SSJ100 не вызывает сомнений как летательное средство, самолет прошел европейскую и российскую сертификацию, а также ряд испытаний, включая статические, где снимались ограничения на полеты, рассказал вице-премьер.

«Произошел экстраординарный случай. Он по техническому заданию может выдержать перегрузку 3,8g, а было ближе к 6, это уже не аварийная, а катастрофическая ситуация, ни одна конструкция такого выдержать не может. Не хотелось бы вешать вину на пилотов», — сказал Борисов.

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По его словам, накал страстей после катастрофы спадает и «разум берет свое». Борисов отметил, что нет никаких причин подвергать сомнению сам проект по «Суперджету». Спрос на самолет на российском рынке и за рубежом сохраняется, утверждает вице-премьер. «Проект должен продолжаться. Выпуск самолета никаких оснований прекращать нет», — заявил он.

Вице-премьер добавил, что Объединенной авиастроительной компании будет нужно работать над снижением себестоимости производства SSJ100 за счет реализации программы импортозамещения. Данная программа скоординирована с другим самолетом, МС-21, и решения, разработанные для него, будет перениматься и для SSJ100.

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«Плюс — совершенствование системы послепродажного обслуживания. Мы должны к выходу МС-21 в 2022 году совершенно преобразить сеть послепродажного обслуживания», — сказал Борисов и добавил, что данным вопросом занимается глава гражданского подразделения ОАК.

По его словам, «информационная борьба» между «Аэрофлотом» и ОАК является нехорошим трендом. Он добавил, что еще в 2018 году поручил ОАК «повернуться лицом» к теме послепродажного обслуживания SSJ100.

«По низкому налету «Суперджета» претензии приходили и раньше, и претензии были заслуженны: мы отстаем в организации сервиса и текущего ремонта. Поэтому, конечно, ОАК сейчас разрабатывает комплексную программу по увеличению налета самолета «Суперджет», — заявил Борисов.

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При подготовке выхода на рынок МС-21 сервисные центры будут одинаковыми для SSJ100 и МС-21, пояснил он. В частности, ведется работа над обеспечением этих лайнеров запчастями и будут созданы автоматизированные склады, которые позволят резко сократить время на восстановление летной годности самолета, добавил вице-премьер.

Фотогалерея 
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Лайнер SSJ100 «Аэрофлота» потерпел аварию в Шереметьево 5 мая, самолет вылетел в Мурманск, но спустя несколько минут полета экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту вылета. При посадке самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. Погиб 41 человек.

Вице-премьер Борисов назвал «катастрофической» ситуацию с попаданием молнии в SSJ100. Сегодня нет никаких подтверждений, что авиакатастрофа в Шереметьево произошла по вине самолета. Я не хочу делать никаких предварительных выводов, их сделает комиссия, которая имеет свой взгляд и предварительное заключение, в принципе, готово. По моей информации, претензий к самолету, как к техническому средству, нет, и даже попадание в него молнии не привело к необратимым последствиям. Это совокупность факторов, в том числе и человеческих. Заключение окончательное сделает комиссия. Но претензий к самолету нет. Это говорит о том, что как летательное средство он не вызывает сомнения. В свое время он прошел российскую и европейскую сертификацию, был проведен целый цикл испытаний, в том числе и статических, где снимались ограничения на полеты. У него очень серьезный запас по прочности, по перегрузкам. Произошел экстраординарный случай. Он по техническому заданию может выдержать перегрузку 3,8g, а было ближе к 6, это уже не аварийная, а катастрофическая ситуация, ни одна конструкция такого выдержать не может. Не хотелось бы вешать вину на пилотов.

Эта информационная борьба никому не нужная между «Аэрофлотом» и ОАК. Нехороший тренд. Нужно дождаться выводов комиссии. Но предварительные выводы были сделаны еще до катастрофы, еще в декабре 2018 года я давал поручение ОАК повернуться лицом к тематике послепродажного обслуживания на всем жизненном цикле самолета. По низкому налету «Суперджета» претензии приходили и раньше, и претензии были заслужены: мы отстаем в организации сервиса и текущего ремонта. Поэтому, конечно, ОАК сейчас разрабатывает комплексную программу по увеличению налета самолета «Суперджет».

При подготовке выхода на рынок МС-21 сервисные центры будут одинаковые для Суперджета и МС-21. Разрабатывается программа обеспечения их запчастями. Рассматривается логистика и способы доставки. Будут созданы автоматизированные склады, чтобы нам резко сократить время на восстановление летной годности самолета.

Накал страстей после катастрофы спадает, разум берет свое. Подвергать сомнению сам проект нет никаких причин по «Суперджету». Рыночный спрос на внутреннем российском рынке и за рубежом сохраняется. Проект должен продолжаться. Выпуск самолета никаких оснований прекращать нет. ОАК должна будет работать над программой снижения себестоимости производства самолета путем реализации программы импортозамещения, которая сегодня скоординирована с самолетом МС-21 и решения, которые разработаны для него, будут перениматься. Плюс, совершенствлвание системы послепродажного обслуживания. Мы должны к выходу МС-21 в 2022 году совершенно преобразить сеть послепродажного обслуживания и, насколько я знаю, сегодня генеральный директор гражданского подразделения ОАК занимается очень плотно этим вопросом. В авторы Инну, эмбарго 10-00, формулировка заявил на Пмэф, передает корр

Автор: Инна Сидоркова
Теги: ПМЭФ-2019
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