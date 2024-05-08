В Улан-Удэ ввели режим ЧС из-за лесного пожара рядом с городом

В Улан-Удэ ввели режим ЧС из-за лесного пожара рядом с городом

В Улан-Удэ из-за лесного пожара вблизи города вводится режим ЧС для привлечения дополнительных сил и средств, сообщил мэр Шутенков. По его словам, угрозы жилым домам нет

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Вблизи станции Дивизионная в Советском районе на севере Улан-Удэ горит более 25 га леса, вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС), заявил мэр города Игорь Шутенков.

«Для привлечения дополнительных сил и средств для локализации и тушения лесного пожара вводим режим ЧС. Привлекли более 48 человек из городского лесничества, маневренных групп, городских спасателей и федеральной противопожарной службы. Принимаются все меры по локализации пожара. Угрозы жилым домам и объектам экономики нет», — написал он в телеграм-канале, добавив, что держит ситуацию на контроле.

Управление МЧС по Республике Бурятия сообщило, что в районе станции Дивизионная на тушении работают подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона, Минобороны России, лесной охраны и патрульно-маневренная группа комитета по ГО и ЧС. Утром 8 мая ведомство предупредило о возможном усилении северо-западного ветра до 15–22 м/с.

В конце апреля в Улан-Удэ в нескольких микрорайонах произошли пожары, жителей города эвакуировали. Губернатор Бурятии Алексей Цыденов назвал возможной причиной обрыв проводов. Он также призвал жителей республики воздержаться от шашлыков и сжигания мусора, предупредив, что из-за сильного ветра «пожары неизбежны».

В середине апреля режим ЧС в Улан-Удэ и двух районах Бурятии вводили из-за ухудшения паводковой ситуации на реке Селенга.