Мосгорсуд оставил под арестом замминистра Тимура Иванова

Отстраненного от обязанностей заместителя Сергея Шойгу обвиняют в получении взятки более чем на 1 млрд руб. Защита просила отпустить Иванова под домашний арест

Тимур Иванов (Фото: moscowcourts / Telegram)

В среду, 8 мая, Московский городской суд оставил без изменения решение Басманного суда Москвы об аресте обвиняемого в получении взятки на сумму 1 млрд 185 млн руб. заместителя министра обороны Тимура Иванова, передает корреспондент РБК.

Иванов принимал участие в слушании по видеосвязи из СИЗО «Лефортово». Адвокаты Иванова ходатайствовали о переводе своего подзащитного под домашний арест в его столичную квартиру площадью 317 кв. м на Поварской улице или в загородный дом на Рублевском шоссе.

Тимур Иванов был задержан 23 апреля на рабочем месте. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере, до 15 лет лишения свободы). По версии следствия, фирмы-подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». 24 апреля Басманный суд отправил Тимура Иванова под арест в следственный изолятор на два месяца, до 23 июня. Обвиняемый на суде вину не признал.

По делу проходят также бизнесмен Сергей Бородин и соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. По версии следствия, первый получал взятки вместе с Ивановым, а Фомин способствовал этому — в период с 2018 по 2023 год в обмен на выгодные заказы от Минобороны подконтрольные обвиняемому Фомину фирмы безвозмездно строили и реставрировали принадлежащие Иванову и его семье объекты недвижимости.

Обоих фигурантов в апреле арестовали на два месяца, они тоже обжаловали решение суда.

Тимур Иванов занимал должность замминистра обороны с 2016 года. На время следствия министр обороны Сергей Шойгу отстранил своего заместителя от должности.