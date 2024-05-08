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Политика ,  
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Суд оставил под стражей друга замминистра обороны Иванова

Суд отклонил апелляцию на арест друга замминистра обороны Иванова
Сергей Бородин
Сергей Бородин (Фото: пресс-служба судов города Москвы)

Московский городской суд оставил под арестом бизнесмена Сергея Бородина, который проходит фигурантом по делу заместителя министра обороны Тимура Иванова, сообщает объединенная пресс-служба столичных судов в телеграм-канале.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Сергея Бородина на постановление Басманного районного суда города Москвы и оставил постановление без изменения, жалобы заявителей без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Бородин останется под стражей до 23 июня 2024 года. Под арестом оставили также и самого Тимура Иванова.

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Тимур Иванов

Бородина арестовали 24 апреля. Как и Иванова, его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса). Предельное наказание по этой статье — лишение свободы на 15 лет.

По данным суда, Бородин и Иванов, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны, находясь в дружеских отношениях, «вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления — получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны».

Иванова обвиняют в получении взятки на сумму 1,185 млрд руб. Он свою вину не признает.

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Тимур Иванов Минобороны арест Апелляционный суд взятка
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Тимур Иванов

замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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