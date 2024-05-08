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Путин предложил создать механизмы контроля за рынком компьютерных игр

Путин подписал указ об основах госполитики в области исторического просвещения
Предложение содержится в указе об утверждении госполитики в области исторического просвещения. В играх могут быть искажены исторические события или роль России в мире, сказано в документе
Фото: Rüdiger Wölk / IMAGO / ТАСС
Фото: Rüdiger Wölk / IMAGO / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указ «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения», он размещен на портале правовой информации.

«Целями государственной политики в области исторического просвещения являются формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление общности Русского мира на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно исторических ценностей», — сказано в документе.

В основах перечислены различные задачи госполитики в сфере исторического просвещения:

  • в рамках формирования каналов «получения достоверной исторической информации» предполагается создать механизм государственного и общественного контроля рынка компьютерных игр (чтобы исключить искажение исторических событий и роли России в мире), заменить иностранные цифровые платформы российскими и т. д.

  • в сфере управления в области исторического просвещения планируется формировать госзаказ на подготовку научно-педагогических кадров и проведение исследований в области истории России, совершенствовать систему научной экспертизы издаваемой исторической литературы, содержания экскурсионных программ и т. д.

  • в рамках развития научной базы исторического просвещения будет создана система мониторинга научных публикаций в сфере социально-гуманитарных наук, активизирована просветительская работа с проживающими за рубежом и т. д.;
  • в области повышения исторической грамотности россиян, приезжающих в страну иностранцев и соотечественников планируется разработка единой методологии преподавания истории от дошкольного уровня образования до вузовского, «создание в научно-просветительских и контрпропагандистских целях произведений, формирующих негативное отношение к идеологии нацизма», и т. д.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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