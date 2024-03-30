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Мединский сообщил о готовности новых учебников по истории

Мединский: новые учебники по истории для 5–9-х классов готовы

Новые учебники по истории для 5–9-х классов готовы, сообщил ТАСС их автор, помощник президента Владимир Мединский.

«Сейчас прислали вторую серию рецензирования, планируется публикация уже в этом году», — рассказал он.

Мединский пояснил, что учебники были созданы на основе уже существующих пособий. «Они улучшены, адаптированы, сделаны более современными», — отметил помощник президента.

По его словам, новые учебники будут вводиться в регионах постепенно. Кроме того, после публикации их будут дорабатывать.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Один из авторов учебников, историк Александр Чубарьян ранее сообщил, что в новых учебных пособиях для 5–9-х классов будет пересмотрено определение слова «империя». Он отмечал, что авторы учебников стремились показать отличия Российской империи от «классического колониализма», например, Британской империи.

Как объяснил Мединский, учебники будут представлять собой единый курс, состоящий из двух томов — Истории России и Всеобщей истории. Учащиеся пятых классов будут изучать только второй.

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Кроме того, обновленный учебник по истории выйдет и для старшеклассников. В нем полностью переписали разделы с 1970-х до 2000-х годов, а также добавили раздел о военной операции на Украине.

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Теги
Владимир Мединский история учебники школьники
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