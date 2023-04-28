ФСБ предотвратила диверсию на электроподстанции в Калужской области

ФСБ пресекла поджог электроподстанции в Калужской области и задержала готовившего его

Спецслужба задержала «сторонника неонацизма» — подростка 2006 года рождения. По данным ФСБ, он планировал поджечь электроподстанцию в Калужской области. На допросе подросток заявил, что его курировали в РДК

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

ФСБ задержала «сторонника неонацизма», который готовил диверсию в Калужской области. Об этом сообщил центр общественных связей спецслужбы, передает «РИА Новости».

Задержанный — гражданин России 2006 года рождения. Он собирался поджечь электроподстанцию, где именно — не уточняется. В оборудованном им схроне нашли три самодельных зажигательных устройства и средства связи с инструкциями по изготовлению таких приспособлений.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, чт. 1 ст. 281 УК (приготовление к диверсии).

На распространенном ФСБ видео подросток признается, что его куратором был представитель «Русского добровольческого корпуса» (РДК, входит в «Интернациональный легион» в составе украинской теробороны), пишет агентство. Эта организация взяла на себя ответственность за атаку диверсантов в Брянской области в марте. Тогда погибли два человека, президент Владимир Путин назвал случившееся терактом. МВД внесло в базу розыска участника РДК Илью Богданова.