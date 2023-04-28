ФСБ предотвратила диверсию на электроподстанции в Калужской области

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 88,37 (-1,83) Инвестиции, 16:15 Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 80,51 (-1,05) Инвестиции, 16:15
Набиуллина предсказала усиление конкуренции банков из-за цифрового рубля Крипто, 16:31
Силуанов раскрыл детали разового сбора с бизнеса Экономика, 16:27
Набиуллина объяснила затоваренность на рынке жилья завышенными ценами Недвижимость, 16:24
МИД призвал США и Корею не «раскачивать ситуацию» ядерным планированием Политика, 16:23
Россиянка победила чемпионку Уимблдона на престижном турнире в Мадриде Спорт, 16:22
Аналитики объяснили внезапное укрепление рубля Pro, 16:21
В игре FIFA появился «перформанс» Мостового с флагом России и орденами Спорт, 16:19
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Путин подписал закон о пожизненном заключении за госизмену Политика, 16:18
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:15
Венеция Кашмира, яранга или атомный ледокол: на край света за эмоциями РБК и Цифра брокер, 16:15
В Киеве назвали условие для сохранения Китаем экономического влияния Политика, 16:14
Lada снова будет конкурировать с «Москвичом». Чей кроссовер лучше Авто, 16:10
«Активисты» объявили о прекращении акции в Лачинском коридоре из-за КПП Политика, 16:09
Глава ЦБ поддержала распространение льготной ипотеки на вторичное жилье Недвижимость, 16:04
Политика ,  
0 

ФСБ предотвратила диверсию на электроподстанции в Калужской области

ФСБ пресекла поджог электроподстанции в Калужской области и задержала готовившего его
Спецслужба задержала «сторонника неонацизма» — подростка 2006 года рождения. По данным ФСБ, он планировал поджечь электроподстанцию в Калужской области. На допросе подросток заявил, что его курировали в РДК
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

ФСБ задержала «сторонника неонацизма», который готовил диверсию в Калужской области. Об этом сообщил центр общественных связей спецслужбы, передает «РИА Новости».

Задержанный — гражданин России 2006 года рождения. Он собирался поджечь электроподстанцию, где именно — не уточняется. В оборудованном им схроне нашли три самодельных зажигательных устройства и средства связи с инструкциями по изготовлению таких приспособлений.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, чт. 1 ст. 281 УК (приготовление к диверсии).

На распространенном ФСБ видео подросток признается, что его куратором был представитель «Русского добровольческого корпуса» (РДК, входит в «Интернациональный легион» в составе украинской теробороны), пишет агентство. Эта организация взяла на себя ответственность за атаку диверсантов в Брянской области в марте. Тогда погибли два человека, президент Владимир Путин назвал случившееся терактом. МВД внесло в базу розыска участника РДК Илью Богданова.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
ФСБ Калужская область поджог диверсия
Материалы по теме
Минобороны заявило о пресечении действий диверсантов в ЛНР и Харьковщине
Политика
В Мелитополе задержали троих украинских диверсантов
Политика
Кремль ответил на данные о подготовке диверсий на энергообъектах Европы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter