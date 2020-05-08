Путин подписал указ о выплатах живущим в Абхазии и Южной Осетии ветеранам

Ветераны войны, которые являются гражданами РФ, но проживают в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, получат такую же единовременную выплату в честь 75-летия Победы, как и те, кто проживает в России

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах некоторым категориям граждан России, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны и узникам концлагерей, проживающим на территориях Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Документ опубликован на сайте Кремля.

Единовременная выплата в размере 75 тыс. руб. положена:

инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах»;

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;

вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.

По 50 тыс. рублей получат: