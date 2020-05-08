Путин подписал указ о выплатах живущим в Абхазии и Южной Осетии ветеранам
Президент Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах некоторым категориям граждан России, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны и узникам концлагерей, проживающим на территориях Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Документ опубликован на сайте Кремля.
Единовременная выплата в размере 75 тыс. руб. положена:
- инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
- вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;
- вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.
По 50 тыс. рублей получат:
- ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.