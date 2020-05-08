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Путин подписал указ о выплатах живущим в Абхазии и Южной Осетии ветеранам

Ветераны войны, которые являются гражданами РФ, но проживают в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, получат такую же единовременную выплату в честь 75-летия Победы, как и те, кто проживает в России
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах некоторым категориям граждан России, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны и узникам концлагерей, проживающим на территориях Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Документ опубликован на сайте Кремля.

Единовременная выплата в размере 75 тыс. руб. положена:

  • инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах»;
  • бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
  • вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;
  • вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.

По 50 тыс. рублей получат:

  • ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах»;
  • бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Путин распорядился выплатить по 75 тыс. руб. ветеранам к юбилею Победы
Политика
Владимир Путин с&nbsp;ветеранами Великой Отечественной войны

О том, что российские ветераны получат выплаты по 75 тыс. рублей Путин заявил 18 января во время визита в Санкт-Петербург. Он отметил, что обычно к Дню Победы единовременные выплаты ветеранам войны составляют 10 тыс. руб. «У нас [в этом году] 75 лет Победы, поэтому мы окажем помощь, связанную с этой датой: 75 тыс. руб. выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям и 50 тыс. — труженикам тыла», — пообещал президент.

Указ об этих выплатах президент подписал 7 февраля.

Мэр Москвы Сергей Собянин 8 мая выступил с обращением к москвичам и пообещал ветеранам подарки от мэрии. «Накануне Дня Победы инвалиды и участники войны получат особый подарок — планшет с функцией голосового управления, на котором записаны любимые фильмы и песни о войне и трансляция Парада Победы», — сообщил мэр.
 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: ветераны, выплаты, Владимир Путин
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