В Москве перед Днем Победы ветеранам раздадут планшеты с фильмами о войне

Празднование Дня Победы в Москве будет организовано, несмотря на все введенные ограничения. Участникам Великой Отечественной войны подарят планшеты, а для желающих ветеранов организуют встречи с однополчанами онлайн

Сергей Собянин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с обращением к москвичам перед 9 мая. Он рассказал, как в столице будут отмечать 75-летие Победы в условиях ограничений, и пообещал ветеранам подарки от мэрии.

«Накануне Дня Победы инвалиды и участники войны получат особый подарок — планшет с функцией голосового управления, на котором записаны любимые фильмы и песни о войне и трансляция Парада Победы», — написал мэр.

Говоря о праздновании в условиях ограничений, Собянин напомнил, что 9 мая в столице пройдет воздушный парад. Акция «Бессмертный полк» состоится по решению организаторов в онлайн-формате. Традиционный праздничный салют будет, однако доступ на смотровые площадки будет закрыт. «К сожалению, в этом году он состоится только для того, чтобы транслировать его по телевидению. Смотровые площадки будут закрыты. Слишком большая опасность заражения при столпотворении людей», — пояснил он.