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В Москве перед Днем Победы ветеранам раздадут планшеты с фильмами о войне

Празднование Дня Победы в Москве будет организовано, несмотря на все введенные ограничения. Участникам Великой Отечественной войны подарят планшеты, а для желающих ветеранов организуют встречи с однополчанами онлайн
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с обращением к москвичам перед 9 мая. Он рассказал, как в столице будут отмечать 75-летие Победы в условиях ограничений, и пообещал ветеранам подарки от мэрии.

«Накануне Дня Победы инвалиды и участники войны получат особый подарок — планшет с функцией голосового управления, на котором записаны любимые фильмы и песни о войне и трансляция Парада Победы», — написал мэр.

Говоря о праздновании в условиях ограничений, Собянин напомнил, что 9 мая в столице пройдет воздушный парад. Акция «Бессмертный полк» состоится по решению организаторов в онлайн-формате. Традиционный праздничный салют будет, однако доступ на смотровые площадки будет закрыт. «К сожалению, в этом году он состоится только для того, чтобы транслировать его по телевидению. Смотровые площадки будут закрыты. Слишком большая опасность заражения при столпотворении людей», — пояснил он.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Помощь с организацией праздника в городе окажут волонтеры. Они будут раздавать георгиевские ленточки в продовольственных магазинах, аптеках, на АЗС и других работающих точках и помогут с возложением цветов к военным мемориалам. Добровольцы смогут это сделать вместо ветеранов — для этого пожилым людям можно будет передать заявку.

Традиционные встречи однополчан также не будут отменены. Их перенесут в дистанционный формат. «По мере возможности для всех желающих ветеранов будут организованы видеоконференции через Skype, ZOOM и WhatsApp», — пообещал Собянин.

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«Вместе со всей Россией мы готовились праздновать юбилей Победы в Великой Отечественной войне особенно торжественно и масштабно. Нашим планам помешал коронавирус — невидимый и опасный враг. Но я верю, что никакие ограничения не отнимут у нас праздничное настроение в День Победы. <...>. Когда пандемия отступит, мы обязательно выйдем на улицы Москвы, чтобы еще раз отметить всенародный праздник — День Победы в Великой Отечественной войне», — заявил мэр столицы.

Хотя выход москвичей на улицы ограничен, к 9 мая в столице по традиции были установлены декоративные конструкции и флаги, об этом отчитался заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. У здания Министерства обороны установлены конструкции «Орден Победы» и «Салют Победы», а у Триумфальной арки появилась звезда «Город-герой Москва».

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Сергей Собянин, Москва, выплаты ветеранам ВОВ, 9 мая
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