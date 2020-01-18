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Путин пообещал выплатить ветеранам по ₽75 тыс. к 75-летию Победы

Обычно единовременные выплаты составляют 10 тыс. руб., добавил президент. Выплаты он пообещал и труженикам тыла
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент Владимир Путин в ходе визита в Санкт-Петербург заявил, что в этом году все ветераны Великой Отечественной войны к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне получат по 75 тыс. руб. Труженикам тыла к празднику выплатят по 50 тыс. руб., сообщает агентство «РИА Новости».

Глава государства отметил, что обычно к Дню Победы единовременные выплаты ветеранам войны составляют 10 тыс. руб. «У нас [в этом году] 75 лет Победы, поэтому мы окажем помощь, связанную с этой датой: 75 тыс. руб. выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям и 50 тыс. — труженикам тыла», — отметил Путин.

Также в Санкт-Петербурге Путин вручил четырем ветеранам специально учрежденную к празднику медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Визит президента в Санкт-Петербург был приурочен к 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. 18 января 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов встретились в районе Шлиссельбурга и прервали блокаду. Окончательно отбросить немецкие войска от города удалось в январе 1944 года по итогам Ленинградско-Новгородской наступательной операции.

По данным Министерства труда и социальной защиты, по состоянию на май 2019 года в России проживало 75,5 тыс. участников Великой Отечественной войны. Вопрос о дополнительных выплатах к 75-летию Победы Путин поручил проработать в декабре 2019 года. Вице-премьер Татьяна Голикова (сейчас — и.о.) тогда сказала, что в России живут 60,8 тыс. участников войны и инвалидов.

Автор: Артем Филипенок
Теги: ветераны, Владимир Путин
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