В деле об убийстве милиардера Минеева появились новые обвиняемые

Одного из них следствие считает организатором покушения на Александра Минеева, убитого в 2014 году, еще троих обвиняют в отмывании денег и мошенничестве с собственностью Минеева

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В деле об убийстве основателя сети магазинов «Партия» Александра Минеева появился новый организатор покушения, его заочно арестовал Басманный суд Москвы. Также заочно арестованы три новых фигуранта дела, обвиняемых в отмывании денег и мошенничестве с собственностью Минеева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Обвинение в организации убийства предъявлено президенту региональной общественной организации «Федерация киокусинкай Республики Дагестан» Сарудину Багаудинову, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. Багаудинова объявили в розыск.

Из материалов суда следует, что его обвиняют по ч. 2 п. е, ж, з ст. 105 Уголовного кодекса (убийство, совершенное или организованное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений), ч. 4 п. а, б ст. 174.1 (отмывание денежных средств в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере).

Также обвинения предъявлены бывшему адвокату Игорю Лесковскому, бизнесмену Александру Винсу и предпринимателю Екатерине Яковлевой, сообщает ТАСС. Их объявили в международный розыск.