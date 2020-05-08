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В деле об убийстве милиардера Минеева появились новые обвиняемые

Одного из них следствие считает организатором покушения на Александра Минеева, убитого в 2014 году, еще троих обвиняют в отмывании денег и мошенничестве с собственностью Минеева
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В деле об убийстве основателя сети магазинов «Партия» Александра Минеева появился новый организатор покушения, его заочно арестовал Басманный суд Москвы. Также заочно арестованы три новых фигуранта дела, обвиняемых в отмывании денег и мошенничестве с собственностью Минеева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Обвинение в организации убийства предъявлено президенту региональной общественной организации «Федерация киокусинкай Республики Дагестан» Сарудину Багаудинову, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. Багаудинова объявили в розыск.

Из материалов суда следует, что его обвиняют по ч. 2 п. е, ж, з ст. 105 Уголовного кодекса (убийство, совершенное или организованное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений), ч. 4 п. а, б ст. 174.1 (отмывание денежных средств в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере).

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Фото: РБК

Также обвинения предъявлены бывшему адвокату Игорю Лесковскому, бизнесмену Александру Винсу и предпринимателю Екатерине Яковлевой, сообщает ТАСС. Их объявили в международный розыск.

Лесковский, как и Багаудинов, обвиняется в отмывании денег в особо крупном размере, а Яковлева и Винс — в мошенничестве в особо крупном размере.

Александра Минеева убили в Королеве в январе 2014 года. Следствие считает, что покушение было организовано для того, чтобы отобрать у бизнесмена площади торговой сети «Партия».

Сеть вошла в топ-200 крупнейших непубличных компаний России по версии Forbes в 2004 году (выручка в 2003 году составляла $120 млн). Александр Минеев не входил в списки миллиардеров Forbes, однако его состояние оценивалось по стоимости принадлежащей ему торговой сети ($1 млрд).

В декабре 2014 года следователи сообщили, что к преступлению имела отношение в том числе бывший начальник юридической службы Минеева Александра Егорова. По данным следствия, злоумышленники сменили директоров в компаниях Минеева и изменили собственность, в результате чего Минеев потерял контроль над компаниями. После этого бизнесмен обратился в полицию.

Партнера зятя Березовского освободили из-под домашнего ареста в Италии
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Одними из организаторов убийства следователи называли бизнесмена Михаила Некрича и его делового партнера Георгия Шуппе, бывшего зятя Бориса Березовского.

В марте 2017 года Некрич, находившийся в международном розыске, был арестован в Италии, однако в декабре того же года его освободили. Его адвокат сообщил РБК, что у итальянского правосудия нет претензий к его клиенту.

В августе 2017 году Великобритания отказалась выдавать России Георгия Шуппе.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Александр Минеев, Михаил Некрич, Георгий Шуппе
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