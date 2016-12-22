Партнера зятя Березовского освободили из-под домашнего ареста в Италии

Российский бизнесмен Михаил Некрич, обвиняемый в организации убийства ​основателя сети магазинов «Партия» Александра Минеева, освобожден из-под домашнего ареста в Италии, сообщил РБК его адвокат Константин Ривкин.

«Было вынесено судебное решение о том, что к нему нет претензий у итальянского правосудия. Сейчас у него все нормально, обсуждаем с ним планы на будущее», — сказал Ривкин. Днем 13 декабря Апелляционный суд Генуи отказал в экстрадиции Некрича в Россию, сообщает итальянская La Stampa.

По словам адвоката, отказ от экстрадиции в Россию подразумевал и освобождение Некрича из-под домашнего ареста. «Теперь претензий нет. Одно производное от другого», — пояснил Ривкин.

В организации убийства основателя сети магазинов «Партия» Александра Минеева обвиняли Некрича и его делового партнера Георгия Шуппе, бывшего зятя Бориса Березовского. Некрич был арестован в Риме 17 марта 2017 года.

Минеев был убит в январе 2014 года в подмосковном Королеве. По версии следствия, убийство было организовано для захвата торговых площадей магазинов «Партия» стоимостью около $1 млрд.

В ходе расследования были задержаны несколько топ-менеджеров компании Минеева, которые, по версии следствия, вошли в сговор с Шуппе и Некричем и помогли им организовать убийство и хищение прав собственности на 19 торгово-офисных центров в Москве, общая площадь которых превышает 110 тыс. кв. м.