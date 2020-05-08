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Пандемия коронавируса ,  
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Рошаль заявил о необходимости для здравоохранения «оптимизации наоборот»

Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил, что работает над предложениями о переустройстве здравоохранения в России после завершения пандемии COVID-19
Леонид Рошаль
Леонид Рошаль (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

После завершения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России необходимо начать в здравоохранении «оптимизацию наоборот», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и глава Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль.

«Сейчас национальная медицинская палата и я, как ее президент, работаем над материалом «Каким мы видим здравоохранение после «короны» <...> Я сформулировал это таким образом — оптимизация наоборот», — сказал Рошаль в эфире программы «Соловьев Live».

Рошаль отметил, что готов сравнить результаты работы своего НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с любой клиникой мира, работающей по тем же направлениям. «Иногда мы и опережаем. Не все такое дерьмо. Но какие-то общие вопросы, организационные, они нужны. Структуру управления, обязанности государства, изложенные точно, чтобы человек в любой точке мог получить достаточную помощь», — сказал Рошаль.

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Ранее Рошаль в интервью «Коммерсанту» рассказал, что еще летом прошлого года участники закрытого совещания с участием представителей Минздрава, МЧС и Минобороны пришли к выводу, что к массовому поступлению заболевших отечественная система здравоохранения не готова.

«Мы провели эту встречу в закрытом режиме, а нужно было, вероятно, кричать во всю глотку», — сказал Рошаль.

В конце апреля президент России Владимир Путин присвоил Рошалю звание Героя Труда.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Рошаль, здравоохранение
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