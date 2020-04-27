Путин присвоил звания Героя Труда доктору Рошалю и актеру Соломину

Указ о введении в России звания Героя Труда Путин подписал в марте 2013 года, объяснив решение необходимостью «повышения общественной значимости и престижа самоотверженного и добросовестного труда». Одним из первых пяти кавалеров звания стал дирижер Валерий Гергиев, позднее звания Героя Труда были удостоены народный артист СССР Иосиф Кобзон, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, супруга миллиардера Алишера Усманова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, худрук театра «Современник» Галина Волчек, предприниматель Аркадий Ротенберг и другие.

Обладателям звания Героя Труда вручается золотая медаль с рельефным изображением Государственного герба России. Медаль носится на левой стороне груди выше других государственных наград, уступая лишь медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации.

В конце 2019 года Путин заявил, что считает возможным в будущем присвоить звание Героя Труда главе Чечни Рамзану Кадырову. «Посмотрите, что с Грозным стало. Посмотрите на фотографии несколько лет назад. Вспомните, как Грозный выглядел — как Сталинград после Сталинградской битвы. И сейчас посмотрите. В принципе Кадырову можно было и Героя Труда дать, но молодой еще, подождет», — сказал Путин.