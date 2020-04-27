Путин присвоил звания Героя Труда доктору Рошалю и актеру Соломину
Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доктору Леониду Рошалю и худруку Малого театра актеру Юрию Соломину. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Звания присвоены «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».
Кроме того, звание Героя Труда присвоено:
- управляющему директору Улан-Удэнского авиазавода Леониду Белых,
- оператору поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического комбината Александру Моторину.
Одновременно с ним Героем Труда стал заслуженный тренер СССР и РСФСР, мастер спорта СССР по вольной борьбе и основатель Академии борьбы своего имени Дмитрий Миндиашвили. Он был тренером сборных команд СССР и России (1970–1992), главным тренером сборной России (1996–2001), воспитал множество выдающихся борцов, среди которых двукратный (1972, 1976) олимпийский чемпион Иван Ярыгин, трехкратный (1996, 2004, 2008) олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев, олимпийский чемпион (2000) Сагид Муртазалиев.