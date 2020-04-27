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Путин присвоил звания Героя Труда доктору Рошалю и актеру Соломину

Звания присвоены за заслуги «перед государством и народом». Кроме них, Героями Труда стали тренер из Красноярского края, директор завода из Бурятии и работник завода в Челябинской области
Леонид Рошаль
Леонид Рошаль (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доктору Леониду Рошалю и худруку Малого театра актеру Юрию Соломину. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Звания присвоены «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Кроме того, звание Героя Труда присвоено:

  • управляющему директору Улан-Удэнского авиазавода Леониду Белых,
  • оператору поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического комбината Александру Моторину.

Одновременно с ним Героем Труда стал заслуженный тренер СССР и РСФСР, мастер спорта СССР по вольной борьбе и основатель Академии борьбы своего имени Дмитрий Миндиашвили. Он был тренером сборных команд СССР и России (1970–1992), главным тренером сборной России (1996–2001), воспитал множество выдающихся борцов, среди которых двукратный (1972, 1976) олимпийский чемпион Иван Ярыгин, трехкратный (1996, 2004, 2008) олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев, олимпийский чемпион (2000) Сагид Муртазалиев.

Путин допустил присвоение Кадырову звания Героя Труда
Общество

Указ о введении в России звания Героя Труда Путин подписал в марте 2013 года, объяснив решение необходимостью «повышения общественной значимости и престижа самоотверженного и добросовестного труда». Одним из первых пяти кавалеров звания стал дирижер Валерий Гергиев, позднее звания Героя Труда были удостоены народный артист СССР Иосиф Кобзон, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, супруга миллиардера Алишера Усманова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, худрук театра «Современник» Галина Волчек, предприниматель Аркадий Ротенберг и другие.

Обладателям звания Героя Труда вручается золотая медаль с рельефным изображением Государственного герба России. Медаль носится на левой стороне груди выше других государственных наград, уступая лишь медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации.

В конце 2019 года Путин заявил, что считает возможным в будущем присвоить звание Героя Труда главе Чечни Рамзану Кадырову. «Посмотрите, что с Грозным стало. Посмотрите на фотографии несколько лет назад. Вспомните, как Грозный выглядел — как Сталинград после Сталинградской битвы. И сейчас посмотрите. В принципе Кадырову можно было и Героя Труда дать, но молодой еще, подождет», — сказал Путин.

Авторы: Михаил Котляр, Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, Рошаль, герой труда
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