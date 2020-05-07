Собянин заявил о необходимости усилить ограничения передвижения по Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Требования для людей, которые передвигаются по Москве, необходимо ужесточать, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Необходимо ужесточать требования передвижения по городу, к санитарной защите людей, поэтому с 12 числа будет вводиться еще и жесткий режим проезда на общественном транспорте — только в масках, только в перчатках», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»).

Московский мэр также заявил, что следующие шаги властей будут зависеть от поведения москвичей. «Следующий этап зависит от нас с вами, насколько мы будем четко контролировать и выполнять все требования, которые предписаны с точки зрения самоизоляции, такого внимательного отношения к окружающим; насколько мы будем беречь друг друга — от этого зависят и дальнейшие шаги», — пообещал мэр.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова рассказала, что около 58% пассажиров метро уже носят маски, а приобрести защитные средства можно уже более чем на 30 станциях московской подземки.