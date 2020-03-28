«Коммерсантъ» узнал о переходе двух генералов СК в замы генпрокурора

Ими могут стать два генерала Следственного комитета — замначальника главного управления по расследованию особо важных дел Анатолий Разинкин и начальник главного следственного управления Эдуард Кабурнеев

Генеральный прокурор России Игорь Краснов (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Заместителями генерального прокурора России Игоря Краснова могут стать его бывшие коллеги из Следственного комитета. В частности, в Генпрокуратуру могут прийти заместитель начальника главного управления по расследованию особо важных дел (ГУРОВД) СК Анатолий Разинкин и начальник главного следственного управления (ГСУ) СК Эдуард Кабурнеев. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, Разинкин и Кабурнеев заменят двух действующих заместителей Краснова, которые в 2021 году достигнут предельного возраста работы в прокуратуре (70 лет) — Виктора Гриня, в ведении которого находятся следствие в центральных аппаратах Следственного комитета, МВД и ФСБ, а также прокуроры, работавшие в судах, и первого заместителя Александра Буксмана.

На новом посту генерал-майор юстиции Разинкин, вероятно, станет преемником Гриня и будет курировать следствия в центральных аппаратах СК и МВД, пишет издание.Сейчас он руководит контрольно-следственным управлением, которое входит в ГУРОВД. Как правило, дела для расследования в ведение ГУРОВД передает глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Разинкин непосредственно не участвовал в расследовании дел, но контролировал этот процесс. До этого Разинкин работал, в том числе, в Генпрокуратуре, где занимался внутренней безопасностью ведомства и служебными проверками.

Генерал-лейтенант юстиции Эдуард Кабурнеев, соответственно, может занять должность, которую сейчас занимает Александр Буксман. После ухода Краснова из СК, Кабурнеев, фактически, принял на себя его обязанности и сейчас контролирует ГУРОВД и ГСУ, сообщает «Коммерсантъ». Одним из признаков скорого перехода Кабурнеева в генпрокуратуру может послужить тот факт, что в СК он так и не стал заместителем председателя ведомства Александра Бастрыкина, уточняет издание.