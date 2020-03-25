Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 77,79 (-1,06) Quote, 13:35
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 84,15 (-1,28) Quote, 13:35
Минздрав посоветовал регионам увеличить количество круглосуточных аптек Общество, 15:29 IIHF и ФХР одобрили решение досрочно завершить сезон КХЛ Спорт, 15:22 Владимир Путин выступает с обращением к гражданам России. Прямой эфир Политика, 15:21 Минобороны сообщило о проверке готовности армии к борьбе с коронавирусом Общество, 15:18 Умерла актриса Инна Макарова Общество, 15:16 От ДМС к благополучию: как устроен рынок well-being-услуг в России Pro, 15:12 Совет Федерации уволил двух заместителей генпрокурора Политика, 15:08 Шойгу заявил о попытках прозападной оппозиции попасть на военные объекты Политика, 15:03 «Новых минимумов не будет». Покупать, продавать или хранить биткоин Крипто, 14:59 Власти придумали схему помощи малому бизнесу во время пандемии Экономика, 14:53 Под новые ограничительные меры в Москве попали стоматологии и дискотеки Общество, 14:53 Минфин расширит госгарантии для бизнеса на фоне коронавируса Бизнес, 14:52 Собянин отменил бесплатный проезд в транспорте для людей старше 65 лет Общество, 14:46 СК завел три дела по фактам обстрелов в Донбассе Общество, 14:44
Политика ,  
0 

Совет Федерации уволил двух заместителей генпрокурора

Леонид Коржинек и Юрий Гулягин освобождены от должностей в связи с выходом на пенсию
Юрий Гулягин (Фото: Прокуратура Камчатского края)

Два заместителя генерального прокурора России Леонид Коржинек и Юрий Гулягин освобождены от должностей. Такие решения принял Совет Федерации по представлению президента России Владимира Путина.

Оба заместителя генпрокурора отправлены в отставку по личному заявлению в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

О подаче Коржинеком и Гулягиным заявлений об отставке СМИ сообщили в феврале 2020 года.

Коржинек, по информации «Коммерсанта», в Генпрокуратуре курировал следствие в ФСБ и занимался делами, связанными с обвинениями в госизмене. В феврале 2020 года генпрокурор Игорь Краснов, в январе сменивший на этом посту Юрия Чайку, передал часть полномочий Коржинека другому своему заместителю — Виктору Гриню.

СМИ узнали об отставке курировавшего ФСБ заместителя генпрокурора
Общество

Ранее стало известно, что еще два заместителя генпрокурора, 69-летний Гринь и 68-летний Александр Буксман, решили уйти на пенсию. Однако позднее, как рассказали источники «Коммерсанта», им предложили дослужить до следующего года, когда они оба достигнут возраста в 70 лет — предельного для пребывания на госслужбе на их должностях.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Совет Федерации, Генпрокуратура
Материалы по теме
СМИ узнали об отставке курировавшего ФСБ заместителя генпрокурора
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter