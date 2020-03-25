Совет Федерации уволил двух заместителей генпрокурора

Леонид Коржинек и Юрий Гулягин освобождены от должностей в связи с выходом на пенсию

Юрий Гулягин (Фото: Прокуратура Камчатского края)

Два заместителя генерального прокурора России Леонид Коржинек и Юрий Гулягин освобождены от должностей. Такие решения принял Совет Федерации по представлению президента России Владимира Путина.

Оба заместителя генпрокурора отправлены в отставку по личному заявлению в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

О подаче Коржинеком и Гулягиным заявлений об отставке СМИ сообщили в феврале 2020 года.

Коржинек, по информации «Коммерсанта», в Генпрокуратуре курировал следствие в ФСБ и занимался делами, связанными с обвинениями в госизмене. В феврале 2020 года генпрокурор Игорь Краснов, в январе сменивший на этом посту Юрия Чайку, передал часть полномочий Коржинека другому своему заместителю — Виктору Гриню.