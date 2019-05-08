Кадыров после суда над Кокориным и Мамаевым заявил о проблемах в футболе

Кадыров после суда над Кокориным и Мамаевым заявил о проблемах в футболе

По мнению главы Чечни, российскому футболу нужно делать ставку не на легионеров, а на отечественных спортсменов. Ситуацию, когда футбол в стране зависит от игры иностранцев, Кадыров назвал абсурдной

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Рамзан Кадыров, комментируя приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, призвал футбольные клубы в России набирать местных спортсменов, а не легионеров.

«В нашем отечественном футболе имеются большие проблемы. И они в первую очередь связаны с тем, что клубы делают ставку на легионеров, покупку иностранных футболистов со всех концов мира», — заявил глава Чечни, отвечая на вопрос РБК. Он отметил, что сейчас за границу уходит «почти 90% футбольных денег».

По мнению Кадырова, российским командам нужно активнее заниматься детским и юношеским футболом, чтобы выращивать отечественных футболистов.

«Складывается абсурдная ситуация, когда страна с почти 150 млн населением зависит от игры иностранцев. Нужно менять стратегию развития футбола и ориентироваться на собственные силы, — добавил глава Чечни. — Свои доморощенные футболисты будут играть лучше, ибо они думают не только о деньгах, но и чести своей родины».