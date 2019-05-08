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Allergan $189 (+34,88%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+6,44%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Кадыров после суда над Кокориным и Мамаевым заявил о проблемах в футболе
По мнению главы Чечни, российскому футболу нужно делать ставку не на легионеров, а на отечественных спортсменов. Ситуацию, когда футбол в стране зависит от игры иностранцев, Кадыров назвал абсурдной
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Рамзан Кадыров, комментируя приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, призвал футбольные клубы в России набирать местных спортсменов, а не легионеров.

«В нашем отечественном футболе имеются большие проблемы. И они в первую очередь связаны с тем, что клубы делают ставку на легионеров, покупку иностранных футболистов со всех концов мира», — заявил глава Чечни, отвечая на вопрос РБК. Он отметил, что сейчас за границу уходит «почти 90% футбольных денег».

По мнению Кадырова, российским командам нужно активнее заниматься детским и юношеским футболом, чтобы выращивать отечественных футболистов.

Фотогалерея 
Приговор по делу Кокорина и Мамаева. Фоторепортаж

«Складывается абсурдная ситуация, когда страна с почти 150 млн населением зависит от игры иностранцев. Нужно менять стратегию развития футбола и ориентироваться на собственные силы, — добавил глава Чечни. — Свои доморощенные футболисты будут играть лучше, ибо они думают не только о деньгах, но и чести своей родины».

По его словам, Александр Кокорин и Павел Мамаев «совершили большую ошибку», что могло произойти в жизни любого человека. Ранее Кадыров предлагал трудоустроить футболистов в ФК «Ахмат» и после оглашения приговора отметил, что от своего заявления не отказывается.

«При этом четко осознаем, что Александр и Павел продолжительное время не играли, отвыкли от футбола, получили моральный и психологический стресс», — сказал глава Чечни РБК. Он подчеркнул, что не ставит законность судебного приговора под сомнение, но выразил сожаление, что спортсменам предстоит провести в колонии еще полгода. «Это еще более отдалит их от большого футбола, где привыкли иметь дело с звездами первой величины», — пояснил он.

Общество
Правозащитники оценили шансы Кокорина и Мамаева на УДО

В октябре прошлого года футболиста «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, игрока «Краснодара» Павла Мамаева и футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого арестовали за избиение двух чиновников и водителя телеведущей «Первого канала». Потасовки попали на видео и стали объектом критики в адрес спортсменов в том числе со стороны спортивных организаций: в ФК «Краснодар» не исключали разрыва контракта с Мамаевым, а «Зенит» обещал наказать Кокорина.

8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы вынес приговор спортсменам, назначив им реальные сроки лишения свободы: братья Кокорины были приговорены к 1,5 года колонии общего режима братьев, Мамаев и Протасовицкий — к 1 году и 5 месяцам. Именно о таком наказании просила гособвинитель.

Суд также постановил зачесть обвиняемым в срок пребывание в СИЗО (день за полтора). Таким образом, Мамаев и Протасовицкий должны отбыть в колонии 6,5 месяца, а Александр и Кирилл Кокорины — 7,5 месяца.

Автор: Егор Губернаторов
Теги: Рамзан Кадыров, Александр Кокорин, Павел Мамаев
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