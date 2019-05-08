Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

В стране проживают 75,5 тыс. ветеранов ВОВ. Ежемесячно они получают более 43 тыс. руб. В министерстве отметили, что это в пять раз выше прожиточного минимума пенсионера

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

В России по состоянию на 1 апреля проживали 75 495 ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом говорится в справке Министерства труда, которая поступила в РБК.

Тех, кто награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда», насчитывается 96 323 человека. Бывших несовершеннолетних узников фашизма — 103 715 человек, бывших совершеннолетних узников фашизма — 144 человека. Вдов инвалидов и участников войны — 240 352 человека, тружеников тыла — 762 626 человек. В целом в стране проживает 1,28 млн инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним лиц.

В министерстве указали, что 2019 году общий размер материального обеспечения ветеранов ВОВ с учетом пенсии, ежемесячных денежных выплат и дополнительного ежемесячного материального обеспечения составляет до 43,5 тыс. руб. Подчеркивается, что это почти в пять раз выше прожиточного минимума пенсионера.

В конце апреля глава Минтруда на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщал, что в России проживают 74 тыс. ветеранов-инвалидов и участников боевых действий ВОВ и 1,2 млн человек — это ветераны, в числе которых жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма.