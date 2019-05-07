Почти половина россиян примет участие в мероприятиях в честь Дня Победы

Почти половина россиян примет участие в мероприятиях в честь Дня Победы

Почти половина россиян (48%) собирается участвовать в праздничных торжествах, посвященных Дню Победы. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), поступившие в РБК.

Пятая часть опрошенных 9 мая собирается поздравить ветеранов, 19% собираются смотреть праздничный салют, 18% пойдут в гости или будут принимать друзей и родственников у себя. Также респонденты собираются в этот день смотреть телевизор (20%), отдыхать на природе (17%), заниматься дачным участком (16%) и домашними делами (14%).

По мнению трети опрошенных (36%) парад Победы 9 мая нужен, чтобы «память о подвиге не была забыта». Еще 30% считают, что смысл мероприятия — отдать дань память павшим. По 17% опрошенных считают, что парад нужен для демонстрации военной мощи страны и воспитания патриотизма.

Телефонный опрос ВЦИОМа прошел 3 мая. В нем приняли участие 1600 респондентов.