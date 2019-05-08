Путин поздравил украинцев с Днем Победы

На сайте Кремля опубликована поздравительная телеграмма Владимира Путина, обращенная к народу Украины и украинским ветеранам. Президент России поздравляет их с «общим великим праздником» — Днем Победы.

Путин подчеркнул, что общим долгом народов является необходимость «отстаивать правду о судьбоносных событиях общей истории, противодействовать любым попыткам разжигания межнациональной розни и возрождения фашистской идеологии».

«Убежден, что народы России и Украины должны свято беречь и помнить завещанные нашими отцами и дедами традиции братской дружбы и взаимовыручки, которые помогли нам вместе прийти к славной Победе», — добавил он.

В заключении президент пожелал гражданам Украины мира и благополучия.

Еще одна президентская телеграмма с поздравлениями обращена к народу Грузии. «Уверен, что, опираясь на славные традиции дружбы и взаимовыручки, закаленные в годы суровых испытаний, мы обеспечим конструктивное развитие российско-грузинских отношений, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в самых различных областях», — говорится в ее тексте.