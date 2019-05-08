Пробывший в походе 10 месяцев российский корабль вошел в пролив Ла-Манш

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,02 -0,39 EUR Бирж. 72,78 -0,37 Brent 70,35 +0,34% USD Нал. 65,64 64,45 EUR Нал. 73,56 72,25 USD ЦБ 65,23 +0,01 EUR ЦБ 73,09 +0,01 EUR/USD 1,1190 -0,0001 BTC/USD Бирж. 6 137,00 +23,00 IMOEX 2 544,43 -0,81% RTSI 1 233,05 -0,39% DJIA 26 050,49 +0,33% Nasdaq 7 975,90 +0,15%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Walt Disney $157 (+16,25%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,82%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+34,62%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,78%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+17,07%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,25%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,82%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+34,62%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,78%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+17,07%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23 (+0,01) Quote, 12:40
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 73,09 (+0,01) Quote, 12:40
В исправительной колонии на Урале произошел пожар Общество, 21:21 «Аэрофлот» после отмены рейсов с SSJ убрал из расписания еще 17 рейсов Общество, 21:19 Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить РБК и Philips, 20:57 Участница Pussy Riot сообщила о задержании в Москве Общество, 20:54 Посол Бангладеш сообщил о 30 пострадавших при крушении самолета в Мьянме Общество, 20:43 Правозащитники оценили шансы Кокорина и Мамаева на УДО Общество, 20:39 Правительство утвердило план по снижению бедности и ускорению экономики Экономика, 20:37 Тренер сборной России исключил одного хоккеиста из состава перед ЧМ-2019 Спорт, 20:37 Появилось аудио с принятыми за «горит в молнии» словами пилота SSJ100 Общество, 20:22 СМИ узнали о планах лидера группы «Океан Эльзы» выдвинуться в Раду Политика, 20:10 Климкин написал письмо в НАТО из-за российских паспортов в Донбассе Политика, 20:04 Пробывший в походе 10 месяцев российский корабль вошел в пролив Ла-Манш Общество, 19:45 Композитора Крылатова похоронят на Митинском кладбище Общество, 19:41 ФИФА нашла способ зарабатывать на видеоповторах Бизнес, 19:34
Общество ,  
0 
Пробывший в походе 10 месяцев российский корабль вошел в пролив Ла-Манш
Возвращающийся из зарубежного похода большой противолодочный корабль «Североморск» вошел в пролив Ла-Манш. Корабль направляется к месту постоянного базирования
Большой противолодочный корабль «Североморск» (Фото: Yoruk Isik / Reuters)

БПЛ «Североморск» в сопровождении танкера «Вязьма» вошел в южную часть пролива Ла-Манш, отделяющего Британские острова от континентальной Европы, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота. Корабль направляется к пункту постоянного базирования после дальнего похода, который стартовал в июле прошлого года. Тогда через пролив Ла-Манш «Североморск» проходил в августе 2018 года, сопровождая ракетный крейсер «Маршал Устинов».

Указывается, что в ходе похода «Североморск» выполнил задачи в Атлантическом и Индийском океанах, принял участие в совместных учениях с Пакистаном, посетил с дипломатическим визитом порты Алжира, Джибути, Танзании.

Официальной реакции со стороны британских военных на проход «Североморска» через Ла-Манш пока не последовало, хотя в предыдущие годы командование королевского флота не раз направляло корабли для мониторинга ситуации.

Политика
Минобороны заявило об отказе от британских «эскорт-услуг» для ВМФ России

Например, в марте этого года эсминец Defender в Ла-Манше выходил из Портсмута, чтобы наблюдать прохождение через пролив российского фрегата «Адмирал Горшков». Такую же задачу в конце 2017 года выполнял британский военный корабль St Albans.

В апреле того же года фрегат ВМС Великобритании Sutherland сопровождал в Ла-Манше корветы «Сообразительный» и «Быстрый».

В Министерстве обороны России критически воспринимали подобные действия британских военных, называя их «бессмысленными эскорт-услугами».
Автор: Артем Филипенок
Теги: Великобритания, Ла-Манш
Материалы по теме
Эсминец Британии начал следить за фрегатом «Адмирал Горшков» в Ла-Манше
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter