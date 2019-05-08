Пробывший в походе 10 месяцев российский корабль вошел в пролив Ла-Манш

Пробывший в походе 10 месяцев российский корабль вошел в пролив Ла-Манш

Возвращающийся из зарубежного похода большой противолодочный корабль «Североморск» вошел в пролив Ла-Манш. Корабль направляется к месту постоянного базирования

Большой противолодочный корабль «Североморск» (Фото: Yoruk Isik / Reuters)

БПЛ «Североморск» в сопровождении танкера «Вязьма» вошел в южную часть пролива Ла-Манш, отделяющего Британские острова от континентальной Европы, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота. Корабль направляется к пункту постоянного базирования после дальнего похода, который стартовал в июле прошлого года. Тогда через пролив Ла-Манш «Североморск» проходил в августе 2018 года, сопровождая ракетный крейсер «Маршал Устинов».

Указывается, что в ходе похода «Североморск» выполнил задачи в Атлантическом и Индийском океанах, принял участие в совместных учениях с Пакистаном, посетил с дипломатическим визитом порты Алжира, Джибути, Танзании.

Официальной реакции со стороны британских военных на проход «Североморска» через Ла-Манш пока не последовало, хотя в предыдущие годы командование королевского флота не раз направляло корабли для мониторинга ситуации.

Например, в марте этого года эсминец Defender в Ла-Манше выходил из Портсмута, чтобы наблюдать прохождение через пролив российского фрегата «Адмирал Горшков». Такую же задачу в конце 2017 года выполнял британский военный корабль St Albans.