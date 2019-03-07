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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Эсминец Британии начал следить за фрегатом «Адмирал Горшков» в Ла-Манше

Для сопровождения российского фрегата «Адмирал Горшков», который проходит у британских территориальных вод, был задействован эсминец HMS Defender («Защитник»). Об этом говорится на сайте ВМС Великобритании.

Как следует из сообщения, эсминец, портом приписки которого является Портсмут, следит за действиями российского фрегата и сопровождающих кораблей и наблюдает за их активностью в зоне «национальных интересов» Великобритании.

В публикации также приводится цитата главы Минобороны Великобритании Марка Ланкастера: «Королевский флот всегда готов защитить Великобританию».​

Политика
Российский фрегат «Адмирал Горшков» вошел в Ла-Манш

5 марта стало известно, что «Адмирал Горшков» и три сопровождающих его суда вошли в пролив Ла-Манш. Как отмечает «РИА Новости», российские корабли выйдут из пролива в течение текущей недели.

Первый фрегат проекта «Адмирал флота Советского Союза Горшков», который строили с 2006 года, включили в боевой состав ВМФ в июле 2018 года. Корабль вошел в состав 43-й ракетной дивизии кораблей Северного флота.

Теги: фрегат, Ла-Манш, Великобритания, Флот
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