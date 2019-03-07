Эсминец Британии начал следить за фрегатом «Адмирал Горшков» в Ла-Манше

Для сопровождения российского фрегата «Адмирал Горшков», который проходит у британских территориальных вод, был задействован эсминец HMS Defender («Защитник»). Об этом говорится на сайте ВМС Великобритании.

Как следует из сообщения, эсминец, портом приписки которого является Портсмут, следит за действиями российского фрегата и сопровождающих кораблей и наблюдает за их активностью в зоне «национальных интересов» Великобритании.

В публикации также приводится цитата главы Минобороны Великобритании Марка Ланкастера: «Королевский флот всегда готов защитить Великобританию».​

5 марта стало известно, что «Адмирал Горшков» и три сопровождающих его суда вошли в пролив Ла-Манш. Как отмечает «РИА Новости», российские корабли выйдут из пролива в течение текущей недели.