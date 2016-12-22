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Корабли Северного флота вошли в Ла-Манш по пути в Атлантику
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Корабли Северного флота вошли в Ла-Манш по пути в Атлантику
Политика, 12:25
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Корабли Северного флота вошли в Ла-Манш по пути в Атлантику

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Североморск» Северного флота ВМФ России вошли из Северного моря в пролив Ла-Манш по пути в Атлантический океан. Об этом сообщают «Североморские вести».

Отмечается, что корабли 5 июля вышли с главной базы Северного флота в Североморске, преодолев более 4 тыс. морских миль. По пути в Атлантический океан корабли заходили в Кронштадт, где 29 июля приняли участие в военно-морском параде по случаю дня ВМФ.

Северный флот отправился в самый масштабный за десятилетие поход
Политика

Также корабли поучаствовали в учениях в Балтийском море вместе с кораблями Балтийского и Черноморского флотов. В Атлантике «Маршал Устинов» и «Североморск» отработают оказание помощи терпящим бедствие на море, а также обеспечение обороны отряда кораблей.

В начале июня начался самый масштабный за последнее десятилетие поход кораблей Северного флота, в котором были задействованы 36 кораблей и подводных лодок. С воздуха отряд прикрывали более 20 летательных аппаратов. Во время похода моряки провели 19 стрельб и испытали новые образцы оружия.

Теги: Ла-Манш , Атлантический океан , Северный флот , ВМФ России
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