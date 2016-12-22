Появились фото сопровождения российского фрегата британским кораблем

Опубликованы фотографии сопровождения британским фрегатом ​HMS St Albans российского фрегата «Адмирал Горшков» в Северном море. Снимки размещены в Twitter пресс-службы британского флота.

HMS St Albans 23 декабря вышел из порта базирования в Портсмуте на перехват российского фрегата, который следовал через территориальные воды Великобритании. 25 декабря британский фрегат сопровождал «Адмирала Горшкова», а 26 декабря он должен вернуться на базу.

Как говорится в заявлении министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, посвященном инциденту, он «не будет колебаться в деле защиты территориальных вод или мириться с любой агрессией».

Пресс-служба британских ВМС сообщает, что в канун рождества в Северном море и в Ла-Манше был перехвачен еще один неназванный российский корабль, который занимался разведкой.

В апреле корабли британских ВМС сопроводили при проходе через Ла-Манш российские корветы проекта 20380 «Сообразительный» и «Бойкий» и их корабли сопровождения — танкер и буксир. В январе британские военные корабли наблюдали за проходом в том же районе авианосной группы во главе с ТАВКР «Адмирал Кузнецов».

Ракетный фрегат «Адмирал Горшков» спущен на воду в 2010 году. Его длина составляет 135 м, ширина — 16 м, водоизмещение — 4,5 тыс. т. «Горшков» имеет управляемое ракетное вооружение. Экипаж корабля может доходить до 210 человек.