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Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали новорожденного сына
Первенца герцога и герцогини Сассекских, ставшего седьмым в очереди на британский престол, показали журналистам в Виндзорском замке. Имя мальчика пока не объявлено

Принц Гарри и его супруга, герцогиня Сассекская Меган впервые появились перед публикой вместе со своим сыном, появившимся на свет 6 мая. Встреча с журналистами состоялась в Виндзорском замке.

Герцогиня Меган заверила журналистов, что ребенок чувствует себя хорошо, у него «милейший характер», а сама она счастлива, потому что теперь у нее «два лучших парня в мире». В свою очередь Гарри, держа сына на руках, сказал, что и он, и Меган рады, что у них появился «собственный маленький комочек радости».

Счастливые родители сообщили также, что намерены уже сегодня показать сына его прабабушке — королеве Великобритании Елизавете II.

Как именно назовут сына, супруги не сказали. Издание The Guardian отмечает, что ребенок, скорее всего, получит титул графа Дамбартона — один из младших титулов своего отца.

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Вес первенца принца Гарри и его супруги при рождении составил 3,26 кг. Принц Гарри присутствовал при родах. В разговоре с журналистами он отметил, что его супруга и ребенок здоровы и чувствуют себя хорошо. Он также подчеркнул, что гордится своей супругой.

О беременности Меган Маркл Кенсингтонский дворец объявил в октябре 2018 года, спустя полгода после свадьбы принца и американской актрисы. Предполагалось, что ребенок появится на свет в конце апреля — начале мая. Пара решила заранее не разглашать пол будущего ребенка и точную дату родов. Меган и Гарри также объявили, что все желающие сделать что-то приятное к рождению ребенка могут направить свои пожертвования в избранные королевской четой благотворительные фонды.

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Букмекеры составили портрет и сделали ставки на имя будущего малыша Маркл

Британские букмекеры ставили на то, что у королевской пары родится девочка с рыжими, как у отца, волосами, которую назовут Диана. В случае же, если родится мальчик, букмекеры ставили на такие имена, как Артур, Чарльз, Джеймс и Эдвард. Наименее вероятными для новорожденного считали имена Будда, Иисус и Дональд.

Авторы: Анна Трунина, Евгений Калюков
Теги: Принц Гарри, Меган Маркл, новорожденный, королевская семья
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