Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали новорожденного сына

Первенца герцога и герцогини Сассекских, ставшего седьмым в очереди на британский престол, показали журналистам в Виндзорском замке. Имя мальчика пока не объявлено

Принц Гарри и его супруга, герцогиня Сассекская Меган впервые появились перед публикой вместе со своим сыном, появившимся на свет 6 мая. Встреча с журналистами состоялась в Виндзорском замке.

Герцогиня Меган заверила журналистов, что ребенок чувствует себя хорошо, у него «милейший характер», а сама она счастлива, потому что теперь у нее «два лучших парня в мире». В свою очередь Гарри, держа сына на руках, сказал, что и он, и Меган рады, что у них появился «собственный маленький комочек радости».

Счастливые родители сообщили также, что намерены уже сегодня показать сына его прабабушке — королеве Великобритании Елизавете II.

Как именно назовут сына, супруги не сказали. Издание The Guardian отмечает, что ребенок, скорее всего, получит титул графа Дамбартона — один из младших титулов своего отца.