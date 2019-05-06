У Меган Маркл и принца Гарри родился сын

Герцог и герцогиня Сассекские стали родителями, их первенец появился на свет в понедельник, 6 мая

Меган Маркл и принц Гарри (Фото: Dominic Lipinski / PA Wire / PA Images / ТАСС)

Меган Маркл и принц Гарри, получившие после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских, стали родителями. У них родился сын, говорится на официальной странице четы в Instagram.

«Герцогиня и ребенок здоровы и чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении.

Сын Гарри и Меган появился на свет рано утром 6 мая, как сообщает пресс-служба Букингемского дворца это произошло в 5:26 лондонского времени (7:26 мск). При рождении мальчик весил 3,26 кг.

В сообщении королевской семьи особо отмечается, что принц Гарри присутствовал при родах. Сам принц уже появился перед журналистами и пообещал, что ребенка покажут публике через два дня. Он также сказал, что имя для мальчика пока не выбрали.

«Ребенок немного запоздал, так что у нас было немного времени, чтобы подумать об этом — это следующий шаг», — сказал принц Гарри.