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У Меган Маркл и принца Гарри родился сын
Герцог и герцогиня Сассекские стали родителями, их первенец появился на свет в понедельник, 6 мая
Меган Маркл и принц Гарри (Фото: Dominic Lipinski / PA Wire / PA Images / ТАСС)

Меган Маркл и принц Гарри, получившие после свадьбы титулы герцогини и герцога Сассекских, стали родителями. У них родился сын, говорится на официальной странице четы в Instagram.

«Герцогиня и ребенок здоровы и чувствуют себя хорошо», — говорится в сообщении.

Сын Гарри и Меган появился на свет рано утром 6 мая, как сообщает пресс-служба Букингемского дворца это произошло в 5:26 лондонского времени (7:26 мск). При рождении мальчик весил 3,26 кг.

В сообщении королевской семьи особо отмечается, что принц Гарри присутствовал при родах. Сам принц уже появился перед журналистами и пообещал, что ребенка покажут публике через два дня. Он также сказал, что имя для мальчика пока не выбрали.

«Ребенок немного запоздал, так что у нас было немного времени, чтобы подумать об этом — это следующий шаг», — сказал принц Гарри.

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Новоиспеченный родитель также признался, что находится на седьмом небе от счастья и очень гордится своей женой.

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. Церемония венчания прошла в часовне Cвятого Георгия в Виндзорском замке. Королева Елизавета II пожаловала своему внуку титул герцога Сассекского, Маркл после венчания также стала герцогиней Сассекской.

Фотогалерея 
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Фоторепортаж

О беременности Меган Маркл Кенсингтонский дворец объявил в октябре 2018 года. Предполагалось, что малыш появится в конце апреля — начале мая. Однако пол будущего ребенка, а затем и точную дату родов пара решила не разглашать.

Сообщение Букингемского дворца, сообщившего о решении Гарри и Меган отпраздновать рождение ребенка «в частном порядке», было распространено через британскую прессу и привело к многочисленным спекуляциям на тему рождения наследника. Тот факт, что последний раз на публике беременная Маркл появлялась 19 марта, породил слухи, что она уже родила ребенка и скрывает его от публики.

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Также Меган и Гарри объявили на своей странице в Instagram о том, что, вместо того чтобы посылать подарки на рождение «малыша Сассекского» (традиция, известная как baby shower), желающие могут направить свои пожертвования в избранные королевской четой благотворительные фонды.

20 апреля Букингемский дворец объявил, что «герцог и герцогиня Сассекские безмерно благодарны за поддержку в ожидании рождения их первого ребенка» и благодарны всем, кто сделал пожертвования в пользу выбранных ими фондов.

Авторы: Наталья Демченко, Евгений Калюков
Теги: Меган Маркл, Принц Гарри
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