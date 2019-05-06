Отец Меган Маркл поздравил дочь с рождением сына

Отец Меган Маркл, 74-летний Томас Маркл в заявлении для издания The Sun сообщил, что гордится рождением внука в британской королевской семье.

Он выразил уверенность, что ребенок в будущем будет служить британской короне с «изяществом, достоинством и честью». «Благослови Бог этого ребенка, я желаю ему здоровья и счастья, и мои поздравления моей любимой дочери, герцогине Сассекской Меган и принцу Гарри», — заявил Маркл.

У принца Гарри и Меган Маркл 6 мая родился сын. При рождении мальчик весил 3,26 кг, ему пока не дали имя. Сообщалось, что Маркл и ребенок здоровы и чувствуют себя хорошо.

О беременности жены принца Гарри Кенсингтонский дворец объявил в октябре 2018 года. Предполагалось, что малыш появится в конце апреля — начале мая. Пол ребенка, а затем и точную дату родов пара решила не разглашать.