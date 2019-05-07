Кабинет Мэй поздравил Меган Маркл и принца Гарри с рождением сына

Правительство Великобритании направило поздравления королевской семье после рождения сына у Меган Маркл и принца Гарри. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление представителя премьер-министра Терезы Мэй.

При этом сама Мэй ранее поздравила герцога и герцогиню Сассекских (Маркл и принц Гарии получили эти титулы после свадьбы) на своей странице в Twitter и пожелала им «всего хорошего в это счастливое время». Лидер оппозиционной партии Лейбористов Джереми Корбин в своем поздравлении «Меган и Гарри» выразил надежду, что они чувствуют себя хорошо.

У пары сын родился 6 мая. Его имя пока не объявлено. При рождении мальчик весил 3,26 кг, он здоров. Маркл и принца Гарри поздравили многие известные британские и американские политики, а также члены их семьи.