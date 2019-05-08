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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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«Аэрофлот» задержал или отменил пять рейсов Superjet 100
Рейс авиакомпании из Ростова-на Дону в Москву отложили на несколько часов, а в Пермь из столицы и обратно и вовсе отменили. Опоздали ночной Рига — Москва и утренний Москва — Минск. Все эти рейсы должны были выполнятся на SSJ100
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Лайнер Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), который должен был совершить перелет из Ростова-на-Дону в Москву утром 8 мая, заменили на другой самолет из-за технической неисправности, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Источник РБК, осведомленный в делах «Аэрофлота», подтвердил, что отмененный рейс должен был выполняться на Superjet.

Рейс «Аэрофлота» SU1165 Ростов-на-Дону — Москва, который должен был прибыть 8 мая в 07.45, отменили, следует также из данных табло Шереметьево. Пассажиры были пересажены на другой рейс (совместный с KLM и Alitalia): этот борт вылетел из Ростова в 10.38 и приземлился в столице в 12.23. Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800, следует из данных онлайн-табло.

«Подтверждаем, что утренний авиарейс «Аэрофлота» «Ростов-на-Дону — Москва» был задержан, пассажиров отправили другим рейсом», — сообщили РБК в Дирекции по стратегическим коммуникациям международного аэропорта Платов. Вопрос о том, идет ли речь о самолете SSJ-100, в дирекции переадресовали в авиакомпанию. РБК направил запрос представителю «Аэрофлота».

Отменены также рейсы SU1392/1393 из Москвы в Пермь и обратно. Из столицы самолет должен был вылететь в 12.50, а обратно из Перми — в 21.55. Выполнять оба рейса должен был Superjet, следует из сообщения онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино.

Представитель «Аэрофлота» на запрос РБК об этих рейсах отказался комментировать ситуацию.

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Еще два рейса «Аэрофлота», которые должны были выполняться на SSJ100, не вылетели по расписанию.

Был задержан вылет из Москвы в Ригу. SSJ100 по этому маршруту должен был отправиться 7 мая в 22:55, но вылетел в 01:09 следующих суток. Один из пассажиров рассказал телеканалу «Москва 24», что в салоне ощущался запах гари, а к самолету подъезжали пожарные машины. Людей в итоге отправили в Ригу на другом Superjet.

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Также был задержан рейс «Аэрофлота» на Superjet из Шереметьево в Минск. Отправление планировалось в 08.35, однако вылет перенесли сначала на 09:35, а затем на 12.30. «Это должен был быть Superjet», — рассказал РБК пассажир рейса Москва — Минск Тихон. «Причин [переноса рейса] мы не спрашивали. Другим пассажирам сказали, что техническая неполадка», — добавил собеседник РБК. В 12.30 борт вылетел, следует из данных онлайн-табло.

5 мая у Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», вылетевшего из Москвы в Мурманск, при прохождении через грозовой фронт возникли технические неполадки, и он экстренно вернулся в аэропорт вылета. При посадке лайнер ударился о взлетно-посадочную полосу, начался пожар. Погиб 41 человек.

Авторы: Тимофей Дзядко, Наталья Демченко
Теги: «Аэрофлот», SSJ 100, неисправность
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