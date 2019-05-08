«Аэрофлот» задержал или отменил пять рейсов Superjet 100

Рейс авиакомпании из Ростова-на Дону в Москву отложили на несколько часов, а в Пермь из столицы и обратно и вовсе отменили. Опоздали ночной Рига — Москва и утренний Москва — Минск. Все эти рейсы должны были выполнятся на SSJ100

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Лайнер Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), который должен был совершить перелет из Ростова-на-Дону в Москву утром 8 мая, заменили на другой самолет из-за технической неисправности, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Источник РБК, осведомленный в делах «Аэрофлота», подтвердил, что отмененный рейс должен был выполняться на Superjet.

Рейс «Аэрофлота» SU1165 Ростов-на-Дону — Москва, который должен был прибыть 8 мая в 07.45, отменили, следует также из данных табло Шереметьево. Пассажиры были пересажены на другой рейс (совместный с KLM и Alitalia): этот борт вылетел из Ростова в 10.38 и приземлился в столице в 12.23. Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800, следует из данных онлайн-табло.

«Подтверждаем, что утренний авиарейс «Аэрофлота» «Ростов-на-Дону — Москва» был задержан, пассажиров отправили другим рейсом», — сообщили РБК в Дирекции по стратегическим коммуникациям международного аэропорта Платов. Вопрос о том, идет ли речь о самолете SSJ-100, в дирекции переадресовали в авиакомпанию. РБК направил запрос представителю «Аэрофлота».

Отменены также рейсы SU1392/1393 из Москвы в Пермь и обратно. Из столицы самолет должен был вылететь в 12.50, а обратно из Перми — в 21.55. Выполнять оба рейса должен был Superjet, следует из сообщения онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино.