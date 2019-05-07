Росавиация выразила соболезнования после катастрофы в Шереметьево

Росавиация выразила соболезнования после катастрофы в Шереметьево

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) принесло соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Федеральное агентство воздушного транспорта приносит свои глубокие соболезнования родным и близким погибшим 05 мая 2019 в катастрофе самолета SSJ100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Росавиации пожелали скорейшего выздоровления и полного восстановления всем пострадавшим при крушении лайнера.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил жесткую посадку в Шереметьево 5 мая. Рейс вылетел в Мурманск, однако вскоре капитан лайнера попросил вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Во время посадки у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели, после чего на борту начался пожар. Жертвами произошедшего стал 41 человек.