В Шереметьево задержали вылет двух SSJ100 «Аэрофлота»

Ночной рейс в Ригу отправился с более чем двухчасовым опозданием. В среду утром задерживается самолет в Минск. Оба рейса выполняет «Аэрофлот» на Sukhoi Superjet 100

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В ночь на среду был задержан вылет рейса «Аэрофлота» из Москвы в Ригу, следует из данных с сайта Шереметьево. Самолет Sukhoi Superjet 100 должен был вылететь 7 мая в 22:55, но в итоге вылетел на следующий день в 01:09.

Пассажир этого рейса сообщил телеканалу «Москва 24», что перед взлетом к самолету подъехали пожарные машины, а в салоне чувствовался запах гари. Пассажиров вывели из самолета и отправили в Ригу на другом Superjet.

Утром был задержан еще один рейс «Аэрофлота» на Superjet, на этот раз из Шереметьево в Минск. Отправление планировалось в 08:35, сейчас вылет отложен до 12:00.

«Вылет в Минск должен был быть в 8:35, потом его отложили до 9:35. Теперь он отложен до 12:30. Это должен был быть Superjet», — рассказал РБК пассажир рейса Москва — Минск Тихон. «Причин [переноса рейса] мы не спрашивали. Другим пассажирам сказали, что «техническая неполадка», — добавил собеседник РБК.

«Не смогли улететь в Минск, «Аэрофлот — Российские авиалинии» сначала отложил рейс на час, а потом еще на 4 часа», — написала в Facebook глава информационной службы телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе.