В Росавиации подтвердили подлинность записи переговоров пилотов SSJ100

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Источник РБК в Росавации подтвердил подлинность расшифровки переговоров пилота и диспетчеров, опубликованных во вторник телеканалом РЕН ТВ и Telegram-каналом BAZA.

О том, что распространенная запись переговоров между экипажем сгоревшего самолета и диспетчерами подлинная, сообщил также источник «РИА Новости» в Росавиации.

Согласно расшифровке, командир SSJ100, загоревшегося в аэропорту Шереметьево после посадки, сообщал диспетчерам об аварийной, но не критической ситуации на борту. Повреждения, полученные самолетом от молнии, он оценивал как серьезные.

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