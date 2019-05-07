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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Авиакатастрофа в Шереметьево ,  
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Опубликовано видео эвакуации пилота через окно из горящего SSJ100
Спустившийся по тросу из кабины самолета SSJ 100 пилот затем попытался войти обратно в самолет, следует из видео, опубликованного на YouTube. Сотрудники спасательных служб пытались его остановить
Фото: China Usen / Youtube

На видеосервисе YouTube опубликована запись, на которой видно, как из окна горящего самолета SSJ 100, совершившего аварийную посадку в Шереметьево, выбирается пилот. Видео опубликовал пользователь China Usen.

Видео: China Usen / YouTube

В описании указано, что это «свидетельства выжившего в катастрофе Superjet 100 Олега Молчанова».

На дальнем плане виден самолет, окруженный клубами черного дыма. Дым также валит из окна кабины пилотов. Видно, как через окно выбирается пилот. Он спускается по тросу, который выброшен из окна, на земле его подхватывают сотрудники спасательных служб в оранжевой спецформе.

Через некоторое время видно, как спасшийся из кабины пилот пытается забраться обратно в самолет по сброшенному из передней двери надувному трапу. Это у него получается плохо, так как надувной трап скользкий. Взобраться вверх ему также пытаются помешать сотрудники спасательных служб, которые пытаются стащить пилота на землю. В этот момент происходящее закрывает пожарный автомобиль.

Общество
Следствие сочло ошибкой экипажа SSJ включенные двигатели и открытое окно

5 мая самолет авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Мурманск, запросил аварийную посадку вскоре после взлета. При посадке у самолета подломилась стойка шасси и загорелись двигатели. Жертвами трагедии стал 41 человек, еще 37 человек, в том числе четыре члена экипажа, выжили. Девять человек остаются в больницах в тяжелом состоянии и в состоянии средней тяжести.

СК рассматривает разные версии произошедшего. Среди них недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна, а также неблагоприятные метеоусловия. Источники РБК в Росавиации и в СКР также рассказали, что в ходе расследования были выявлены ошибки пилотов, которые косвенно повлияли на распространение пламени.

«Из опроса пилотов Дениса Евдокимова и Максима Кузнецова ясно, что после приземления самолета они открыли в кабине боковое открывающееся окно», — рассказал собеседник в СКР. Это действие экипажа могло усилить тягу воздуха и, соответственно, скорость горения, отметил он. Информацию подтвердил собеседник в Росавиации.

Источник в СКР отметил, что к усилению горения мог привести тот факт, что пилоты не выключили двигатели самолета сразу после посадки.

Собеседники РБК также рассказывали, что Росавиация начала внеплановую проверку «Аэрофлота» и изучает документацию, которая касается подготовки пилотов.

Дело открыто по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследование поручено сотрудникам центрального аппарата ведомства.

Автор: Наталья Демченко
Теги: SSJ 100, авиакатастрофа, Шереметьево, Пилот
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