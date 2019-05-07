Опубликовано видео эвакуации пилота через окно из горящего SSJ100

Спустившийся по тросу из кабины самолета SSJ 100 пилот затем попытался войти обратно в самолет, следует из видео, опубликованного на YouTube. Сотрудники спасательных служб пытались его остановить

Фото: China Usen / Youtube

На видеосервисе YouTube опубликована запись, на которой видно, как из окна горящего самолета SSJ 100, совершившего аварийную посадку в Шереметьево, выбирается пилот. Видео опубликовал пользователь China Usen.

Видео: China Usen / YouTube

В описании указано, что это «свидетельства выжившего в катастрофе Superjet 100 Олега Молчанова».

На дальнем плане виден самолет, окруженный клубами черного дыма. Дым также валит из окна кабины пилотов. Видно, как через окно выбирается пилот. Он спускается по тросу, который выброшен из окна, на земле его подхватывают сотрудники спасательных служб в оранжевой спецформе.

Через некоторое время видно, как спасшийся из кабины пилот пытается забраться обратно в самолет по сброшенному из передней двери надувному трапу. Это у него получается плохо, так как надувной трап скользкий. Взобраться вверх ему также пытаются помешать сотрудники спасательных служб, которые пытаются стащить пилота на землю. В этот момент происходящее закрывает пожарный автомобиль.