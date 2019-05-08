Минобороны обнародовало фронтовые фотографии советских маршалов

Минобороны России перед 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне обнародовало уникальные фронтовые фотографии полководцев. В специальном мультимедийном разделе на сайте военного ведомства размещены снимки с военачальниками во время ключевых стратегических операций и известных сражений.
Среди фотографий — неизвестные до этого снимки из семейных альбомов военачальников, в том числе, фотографии маршалов Родиона Малиновского, Константина Рокоссовского, Георгия Жукова, Ивана Конева, Кирилла Мерецкова и Александра Василевского.
Снимки сопровождаются комментариями, составленными с учетом воспоминаний родственников полководцев.