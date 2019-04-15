Минобороны показало снимки из повседневной жизни советских военачальников

Минобороны опубликовало галерею, составленную из семейных фотографий известных военачальников и полководцев Великой Отечественной войны в повседневной жизни. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.

Эта акция проходит в рамках военно-патриотического проекта «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы» в преддверии празднования 74-летия Победы.

В частности, можно увидеть фотоснимки маршала Георгия Жукова на отдыхе в Сочи, маршала Константина Рокоссовского на охоте. Кроме того, в галере имеются фотографии главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна, который танцует с женой, трижды Героя Советского Союза Семена Буденного, сфотографировавшегося с маленьким сыном в военной форме.

«Пользователи узнают, что маршал Советского Союза Андрей Еременко в редкие минуты отдыха предпочитал бильярд, а маршал инженерных войск Николай Шестопалов даже во время рабочей поездки на Кубу находил время для партии в шахматы», — говорится в сообщении.