Минобороны показало снимки советских полководцев с военных парадов

Министерство обороны России опубликовало серию фотографий с известными военачальниками и полководцами Советского Союза, сделанными во время военных парадов. Снимки размещены на сайте военного ведомства в разделе «Полководцы Победы: «При параде».

«На них [фотографиях] военачальники предстают в торжественной обстановке либо за несколько минут до начала парадов, а также их репетиций и тренировок», — говорится в сообщении.

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